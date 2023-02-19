Перед річницею вторгнення Путін виступить з тирадою: Пєсков розповів, про що говоритиме диктатор

У Кремлі заявили, що "все наше життя зараз крутиться навколо теми "СВО" та впливає на континент.

Володимир Путін виступить зі зверненням перед готовщиною вторгнення в Україну / Фото ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін, який розв'язав криваву війну проти України, 21 лютого виступить перед Федеральними зборами та планує дати оцінку так званій "спеціальній військовій операції" в Україні. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Також президент РФ пояснить своєму оточенню, як він бачить міжнародну та геополітичну ситуацію.

"Звичайно, на такому відповідальному і дуже складному етапі нашого розвитку, нашого життя всі очікують послання в надії почути оцінку того, що відбувається, оцінку спецоперації, оцінку міжнародної ситуації та бачення президентом того, як ми з цим справляємося і як ми підемо розвиватися далі",— сказав Пєсков в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія-1".

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Пєсков додав, що "все наше життя зараз крутиться навколо теми СВО" і впливає на континент.

Оголошення послання Володимира Путіна відбудеться 21 лютого і пройде в московському Гостинному дворі. У сітці мовлення російських телеканалів воно заплановане з 12:00 до 13:00.

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден 20-22 лютого приїде з візитом до Польщі. Там він виступить із заявою, яка стосуватиметься річниці повномасштабної війни Росії проти України. У цій заяві американський лідер планує, зокрема, "відправити сигнал" російському диктатору Володимиру Путіну.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російські окупанти планують запустити три хвилі ракет по Україні у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. Зараз вони накопичують необхідну кількість ракет для цього. При цьому загарбники останнім часом використовують повітряні кулі з відбивачами, щоб створити навантаження на українську протиповітряну оборону.

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