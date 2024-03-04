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Пентагон закупить тисячу безпілотних винищувачів: у WSJ розкрили плани США

Юлія Закрепа
4 березня 2024, 07:59оновлено 4 березня, 08:34
У ВПС припускають, що один безпілотник обійдеться США в 20-30 млн доларів.
Пентагон закупить тисячу безпілотних винищувачів: у WSJ розкрили плани США
США готується до стримування Китаю / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Білий Дім

ВПС Сполучених Штатів мають намір закупити щонайменше тисячу безпілотних винищувачів, які зможуть діяти автономно завдяки штучному інтелекту. Перші 100 літаків американські військові планують отримати у найближчі п'ять років.

Зростаюча вартість існуючих військових літаків і досягнення в галузі програмного забезпечення змушують ВПС перейти на нове покоління безпілотних літаків.

За даними видання Wall Street Journal, безпілотні винищувачі будуть призначені для супроводу та захисту звичайних літаків (наприклад, F-35 або B-21), і на них може бути розміщене власне озброєння для атаки повітряних і наземних цілей. Передбачається, що безпілотні винищувачі мають допомогти у стримуванні Китаю.

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Згідно зі специфікаціями ВПС, літаки зможуть літати зі швидкістю трохи нижче швидкості звуку, несучи ракети та інше озброєння для обстрілу ворожих літаків та наземних цілей, включаючи кораблі.

Повідомляється, що їх також можна буде задіяти у розвідці та використовувати як "комунікаційний хаб". Бюджет програми розробки складає 6 млрд доларів. Відомо, що над програмою створення нового літака працюють Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics та Anduril Industries. Вже до цього літа Пентагон хочеться визначитись із двома компаніями, які отримають такий контракт.

Відсутність екіпажу має дозволяти дронам виконувати більш ризиковані маневри, які пілоту фізично неможливо витримати, кажуть представники ВПС та розробники льотного програмного забезпечення.

У ВПС припускають, що один безпілотник обійдеться США в 20-30 млн доларів, хоча керівники галузі очікують, що зрештою вона знизиться приблизно до 10 млн доларів або навіть менше. Для порівняння - вартість F-35 становить близько 100 млн доларів, а один новий бомбардувальник B-21 оцінений у 750 млн доларів.

Що таке Пентагон?

Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що РФ зібралася оголосити територіальні претензії США. У Росії розглядають можливість скасування "угоди Шеверднадзе-Бейкера", згідно з якою було розмежовано морський простір в Беринговій протоці.

США на тлі чуток про "космічну" загрозу РФ запустили супутники. Супутники містять датчики для відстеження гіперзвукових та балістичних пусків. Протягом наступних кількох тижнів американці проведуть серію тестів і процедур перевірки.

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