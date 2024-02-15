США на тлі чуток про 'космічну' загрозу РФ запустили супутники: 'бачитимуть' балістику

США запустили у космос супутники, які відстежуватимуть пуск балістичного та гіперзвукового ракетного озброєння. Днем раніше американські ЗМІ писали про нібито викриття "розвідданих" Америки щодо нової загрози з боку Росії.
Про успішний запуск шести супутників на навколоземну орбіту поінформував Пентагон. Вказується, що пуск відбувся на мисі Канаверал ракетою Falcon 9 компанії SpaceX.
Супутники містять датчики для відстеження гіперзвукових та балістичних пусків.
Два роки Пентагон виділив на випробування систем на орбіті. Протягом наступних кількох тижнів американці проведуть серію тестів і процедур перевірки, щоб переконатися, що супутники працюють і "комунікують" з іншими системами належним чином.
Нацзагроза для США з боку Росії
14 листопада, у Конгресі США заявивили про "серйозну загрозу" нацбезпеці, до якої причетна Росія. Хоча конкретну причину цієї загрози не розкривали, два джерела описали інформацію як "дуже чутливу".
Нацзагроза повʼязана з планами РФ розгорнути ядерну зброю у космосі. Її росіяни хочуть використати проти супутників, писав ABC News.
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