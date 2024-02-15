США на тлі чуток про 'космічну' загрозу РФ запустили супутники: 'бачитимуть' балістику

Протягом двох років триватимуть тестування і перевірки нової системи США.

https://glavred.net/world/ssha-na-tli-chutok-pro-kosmichnu-zagrozu-rf-zapustili-suputniki-bachitimut-balistiku-10542047.html Посилання скопійоване

США відправили шість нових супутників на орбіту / Колаж Главреда. Фото: defense.gov

США запустили у космос супутники, які відстежуватимуть пуск балістичного та гіперзвукового ракетного озброєння. Днем раніше американські ЗМІ писали про нібито викриття "розвідданих" Америки щодо нової загрози з боку Росії.

Про успішний запуск шести супутників на навколоземну орбіту поінформував Пентагон. Вказується, що пуск відбувся на мисі Канаверал ракетою Falcon 9 компанії SpaceX.

Супутники містять датчики для відстеження гіперзвукових та балістичних пусків.

відео дня

Два роки Пентагон виділив на випробування систем на орбіті. Протягом наступних кількох тижнів американці проведуть серію тестів і процедур перевірки, щоб переконатися, що супутники працюють і "комунікують" з іншими системами належним чином.

Нацзагроза для США з боку Росії

14 листопада, у Конгресі США заявивили про "серйозну загрозу" нацбезпеці, до якої причетна Росія. Хоча конкретну причину цієї загрози не розкривали, два джерела описали інформацію як "дуже чутливу".

Нацзагроза повʼязана з планами РФ розгорнути ядерну зброю у космосі. Її росіяни хочуть використати проти супутників, писав ABC News.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.