Трамп незадоволений новою мирною пропозицією Ірану: NYT розкрив, що з нею не так

Дар'я Пшеничник
28 квітня 2026, 08:26
Американський чиновник заявив виданню, що прийняття цієї пропозиції може виглядати як "позбавлення Трампа перемоги".
Трамп незадоволений планом Ірану щодо відкриття Ормузької протоки / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Головне з новини:

  • Трамп невдоволений планом Ірану щодо миру
  • Ядерне питання блокує компроміс сторін
  • У США сперечаються щодо сили Ірану

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення новою ініціативою Ірану щодо відкриття Ормузької протоки та припинення війни. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на кількох поінформованих співрозмовників у Вашингтоні. За даними видання, глава Білого дому дав зрозуміти своїм радникам, що запропонований Тегераном план не відповідає його очікуванням.

За інформацією джерел, Іран погоджувався зняти напругу в Ормузькій протоці та домогтися припинення бойових дій, але пропонував відкласти обговорення ядерної програми на невизначений термін. Саме це, за оцінками американських чиновників, могло стати ключовою причиною скепсису Трампа, який неодноразово наголошував, що Іран не повинен мати доступу до ядерної зброї. Один зі співрозмовників NYT зазначив, що ухвалення такого плану могло б виглядати як "позбавлення Трампа перемоги".

Усередині адміністрації, за даними видання, точаться гострі дискусії щодо того, хто нині має більше важелів впливу - Вашингтон чи Тегеран. Частина радників вважає, що економічний тиск, спричинений блокадою водного шляху, сильніше б’є по Ірану, тоді як інші наполягають, що позиції Тегерана лише зміцнилися.

Американські чиновники також стверджують, що іранські переговорники не мають мандату на поступки у сфері ядерної програми, що фактично блокує будь-які спроби досягти компромісу. Водночас виключення ядерного питання з мирного пакета могло б швидко знизити напругу на світових енергетичних і фінансових ринках. Але такий крок, зазначають у США, означав би, що війна не виконала одну зі своїх ключових цілей - посилення тиску на Тегеран щодо збагачення урану.

У Білому домі немає єдності й щодо подальшої блокади: частина посадовців переконана, що ще два місяці обмежень завдадуть Ірану довгострокової шкоди та змусить його піти на угоду. Інші ж вважають ці розрахунки хибними та попереджають, що навіть відновлення ударів не змінить підходу іранського керівництва.

Саме в цьому контексті NYT цитує оцінку одного з американських чиновників:

"Навіть якщо бомбардування відновляться, мало доказів того, що це змінить процес прийняття рішень в Ірані. Для посилення тиску Трампу доведеться санкціонувати атаки на цивільну інфраструктуру".

За даними видання, дискусії в адміністрації тривають, а остаточне рішення щодо іранської пропозиції поки не ухвалене.

Ормузька протока
Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Війна в Ірані - новини за темою

Як повідомляв Главред, Іран пропонує відкрити Ормузьку протоку і припинити війну, відклавши ядерні переговори на пізніший етап, пише Axios, посилаючись на заяви американського чиновника і двох джерел, обізнаних із ситуацією.

Нагадаємо, 17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив про відкриття Ормузької протоки для судноплавства на період дії режиму припинення вогню.

Видання Politico писало, що президент США Дональд Трамп посилює дипломатичні зусилля щодо припинення війни з Іраном, і сигналом цього стало оголошене ним тимчасове перемир'я між Ізраїлем і Ліваном.

Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

новини США Іран Дональд Трамп Близький Схід
