Пентагон до середини липня передасть ЗСУ ще чотири РСЗВ HIMARS

ЗСУ отримають нові комплекси HIMARS / shephardmedia.com

До середини липня 2022 року Україна отримає від США другу партію з чотирьох американських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

"Прямо зараз у нас є ще один взвод на навчанні, щоб мати можливість використовувати другу партію HIMARS. У мене немає точної дати по другій партії, коли вона прибуде. Але ми говоримо про короткі терміни. До середини липня у вас будуть всі ці можливості в Україні", - сказано в повідомленні на сайті Пентагону.

Чиновник американського Міноборони зазначив, що США гарантують для України можливості, необхідні для відсічі ворогу і захисту своєї території.

"За допомогою системи HIMARS це можна зробити на більш безпечній відстані", - сказав він.

Також зазначається, американські військові розробили програми для навчання українських бійців роботі з новими артилерійськими системами, їх використанню, обслуговуванню та підтримці.

"Ми розробили програми навчання, щоб вони могли використовувати цю нову систему (HIMARS – ред.), що відповідає стандартам НАТО", - підкреслили в Пентагоні.

У Пентагоні також зазначили, що Росії не вдасться перешкодити постачанню американської зброї в Україну для можливості обороняти свої території.

"Я цілком очікую, що Росія намагається перешкодити постачанню цих можливостей українцям. Звичайно, їм не вдається домогтися успіху", - сказав чиновник Міноборони.

Однак США, за його словами, продовжить надалі її надавати.

При цьому чиновник зазначив, що внаслідок надання військової допомоги Києву Росія завдає ракетних ударів по всій українській території, спрямованих на різні об'єкти інфраструктури в Україні.

HIMARS

Американська ракетно-артилерійська система підвищеної мобільності на колісному шасі M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - це високомобільна система, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Вона може вести вогонь керованими і некерованими ракетами. При цьому на п'ятитонній вантажівці в першій версії HIMARS розміщувалося шість тактичних ракет або одна Оперативна ракета ATACMS m-140.

РСЗВ здатна наносити удари ракетами дальністю до 300 кілометрів.

На європейському театрі військових дій ракета Precision Strike Missile класу " земля-земля "(яку може використовувати HIMARS) стане "вбивцею російських систем протиповітряної оборони (наприклад, з-400" Тріумф") або комплексів" Іскандер", а в Тихому океані її метою стануть китайські бойові кораблі, вважають військові оглядачі.

Характеристика:

Маса, кг 11 000

Запас ходу, км 480

Основне озброєння 6 ракет РСЗВ типу MLRS або 1 тактична ракета типу ATACMS

Екіпаж (розрахунок), чол. 3 (оператор, водій, командир розрахунку)

Калібр, мм 227 мм

Скорострільність пострілів / хв 1, 2, 3, всі 6

Прицільна дальність, м від 2 км до 300 км

Максимальна дальність, м 300 км.

Читайте ще: