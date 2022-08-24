Пентагон готує ЗСУ до ближнього бою з росіянами - WP

США дають зброю Україні, яка підготує ЗСУ до ближнього бою/ Фото УНІАН, Reuters

США обіцяють направити в Україну нову зброю та обладнання, які краще підготують армію до боротьби з російськими військами на ближчих відстанях, пише The Washington Post.

Останній пакет є першим кроком до усунення деяких недоліків в озброєнні, яке знадобиться українським силам для проведення контратаки.

Допомога в розмірі майже 800 мільйонів доларів, про яку було оголошено в п'ятницю, включатиме 40 бомбостійких машин, оснащених роликами, які допомагають підривати міни. Також США передають більш легкі гаубиці, які легше переміщати.

У пакеті також будуть безвідкатні гвинтівки з радіусом дії в кілька сотень метрів і ракетні пускові установки на відстані менше трьох миль, що набагато ближче, ніж нинішня відстань між українськими та російськими підрозділами в багатьох місцях.

"Це можливості, які підвищують мобільність українців, оскільки вони дивляться на дуже складне середовище, зокрема на півдні України", - заявив журналістам Високопоставлений чиновник оборони США.

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