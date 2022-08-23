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У Держдепі США відреагували на вбивство доньки Дугіна

23 серпня 2022, 00:01

Україна заперечує будь-яку причетність до вбивства дочки ідеолога "русского міра" Дар'ї Дугіної, заявили в Держдепі США.

Дугіна
У Держдепі висловилися про вбивство дочки Дугіна

Влада США беззастережно засуджує вбивства мирних громадян, де б вони не відбувалися, будь то в Бучі або Москві, йдеться в заяві офіційного представника Держдепу США Неда Прайса під час брифінгу.

Він зазначив, що Україна заперечує будь-яку причетність до вбивства дочки ідеолога "русского міра" Дар'ї Дугіної.

"Ми беззастережно засуджуємо атаки на цивільних осіб, будь то в Києві, в Бучі, в Харкові, в Краматорську, в Маріуполі або в Москві. Цей принцип застосуємо в усьому світі", - додав він.

Вбивство дочки Дугіна

Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто виявилася дочка Олександра Дугіна - Дарина. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів до іншої автівки.

Після вибуху джип відразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дар'ї Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.

На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.

В Офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до інциденту.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.

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