У Держдепі США відреагували на вбивство доньки Дугіна

Україна заперечує будь-яку причетність до вбивства дочки ідеолога "русского міра" Дар'ї Дугіної, заявили в Держдепі США.
Влада США беззастережно засуджує вбивства мирних громадян, де б вони не відбувалися, будь то в Бучі або Москві, йдеться в заяві офіційного представника Держдепу США Неда Прайса під час брифінгу.
Він зазначив, що Україна заперечує будь-яку причетність до вбивства дочки ідеолога "русского міра" Дар'ї Дугіної.
"Ми беззастережно засуджуємо атаки на цивільних осіб, будь то в Києві, в Бучі, в Харкові, в Краматорську, в Маріуполі або в Москві. Цей принцип застосуємо в усьому світі", - додав він.
Вбивство дочки Дугіна
Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто виявилася дочка Олександра Дугіна - Дарина. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів до іншої автівки.
Після вибуху джип відразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дар'ї Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.
На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.
В Офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до інциденту.
Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.
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