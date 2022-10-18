Парламент Естонії визнав РФ державою-терористом і виступив на підтримку України

Парламент Естонії закликає НАТО і ЄС збільшити військову допомогу Україні / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Парламент Естонії визнав Російську Федерацію державою-терористом і засудив анексію Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Законодавчий орган влади закликає розслідувати військові злочини Росії, виключити країну-агресорку з міжнародного співтовариства і збільшити допомогу Україні, територіальна цілісність якої є беззаперечною.

На сайті Естонських Державних зборів (Рійгікогу) зазначено, що відповідне рішення ухвалено парламентаріями 18 жовтня під час голосування. За визнання Росії країною-терористом проголосували 88 депутатів.

У тексті заяви йдеться про те, що парламент Естонії засуджує анексію територій України – Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності української держави.

Засудив Рійгікогу і ядерні погрози Путіна.

"Шляхом правопорушення ніколи неможливо досягти правди. Путінський режим, що загрожує ядерною зброєю, зробив Росію найбільшою загрозою миру як в Європі, так і в усьому світі", - йдеться в тексті заяви.

Крім того, парламент підтримує розслідування, які розпочали Міжнародний суд та Міжнародний кримінальний суд, експерти яких вивчають обставини військових злочинів Росії, які вчинялися та вчиняються в Україні. Парламентарії вважають, що стосовно винних необхідний спеціальний міжнародний трибунал.

"Підтримуючи заклик парламенту України до держав і міжнародних організацій, Рійгікогу оголошує російський режим терористичним, а Російську Федерацію – державою-спонсором тероризму, діям якої необхідно спільно дати відсіч. Рійгікогу закликає міжнародне співтовариство прийняти аналогічні декларації", - зазначено в заяві.

Крім того, Естонія визнала терористичними російські організації ПВК Вагнера, "ДНР", "ЛНР".

Парламент Естонії закликає виключити РФ з міжнародних організацій і значно збільшити військову допомогу Україні з боку ЄС і НАТО.

"Естонія всіма можливими засобами підтримує народ, державу і армію України у війні з агресором і вірить в перемогу України, тому що лише це відновить мир в Європі", - підкреслюється в документі.

Раніше прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас піддала критиці діючу стратегію безпеки НАТО. За її словами, якщо Росія вирішить напасти на естонську державу, концепція не захистить країну від російської агресії.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу вважає, що Путін ставить перед собою завдання повного контролю над Україною. Як вважає дипломат, щоб перешкодити планам глави Кремля, Заходу слід проявити політичну волю, показати силу зброї і зрозуміти - війна Росії проти України є загрозою для всього світу.

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