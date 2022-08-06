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У МЗС Естонії озвучили головну мету Путіна в Україні та вигадали, як його зупинити

6 серпня 2022, 21:20

Зараз необхідно усвідомити, що війна, яку ініціював Путін, є загрозою для всього світу, заявили в МЗС країни.

Путін Україна
В Естонії назвали головну мету Путіна в Україні / Колаж УНІАН

Головною метою лідера країни-агресора Володимира Путіна є повний контроль над Україною, але для зриву його планів необхідно виконати три умови, повідомив в інтерв'ю 24 каналу очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

"Мета Путіна - повний контроль над Україною. Сила зброї і сила волі країн Заходу повинні зупинити режим Путіна на шляху агресії. Тільки негайна і неминуча розплата за злочинні дії, сила української армії і сила волі західного світу зможе зупинити вбивцю", - підкреслив Рейнаслу.

За його словами, зараз слід усвідомити, що війна, яку ініціював Путін, є загрозою для всього світу.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що представники Росії брешуть, коли говорять про можливість "діалогу" з Україною. Країна-терорист, після скоєних звірств, зі зброєю в руках закликає Київ до нібито "переговорів", що фактично є ультиматумом.

Москва поводиться безжально щодо людського життя. Українці живуть на своїй землі, і в Кремлі повинні були знати, що українці будуть захищатися.

Також ми повідомляли, що радник керівника офісу президента Михайло Подоляк перерахував чотири складові, необхідні для посилення переговорної позиції України з Росією. Як написав він у Twitter, для переговорів Україна повинна зміцнити свою позицію.

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