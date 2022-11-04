Парламент Болгарії прийняв історичне рішення: Україна отримає важку зброю

ППО, військова допомога / Reuters, Олексій Резніков

Парламент Болгарія більшістю голосів прийняв рішення про надання Україні важкої зброї. Голосування поклало край суперечкам, які місяцями велися навколо цієї теми між політичними партіями країни.

Рішення про відправку Києву важкого озброєння і запасних частин до нього підтримали 175 парламентаріїв проти 49. Такий консенсус вкрай рідкісний для глибоко розділеного політикуму Болгарії, пише Радіо Свобода.

Після цього прийнятого рішення Болгарією, єдиною країною серед членів НАТО, яка не схвалила постачання зброї Києву, залишається Угорщина.

Нагадаємо, раніше в Болгарії до пляжу, де були відпочиваючі, "випливла" частина російської ракети від зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1". Частина ракети опинилася прямо перед лежаками.

Це сталося між містами Поморіє та Ахелою. У соцмережах відразу розлетілося фото залишків ракети. На місце події приїхали правоохоронці.

Також ми писали, що Сполучені Штати Америки збираються поставити Україні 8 систем протиповітряної оборони NASAMS. Перші дві системи будуть передані вже найближчим часом. Крім того, Вашингтон повинен надати засоби протидії БПЛА, серед яких система VAMPIRE.

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