УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Парламент Болгарії прийняв історичне рішення: Україна отримає важку зброю

4 листопада 2022, 09:11

Поставки зброї Києву серед країн НАТО не схвалила тільки Угорщина.

ППО, військова допомога
ППО, військова допомога / Reuters, Олексій Резніков

Парламент Болгарія більшістю голосів прийняв рішення про надання Україні важкої зброї. Голосування поклало край суперечкам, які місяцями велися навколо цієї теми між політичними партіями країни.

Рішення про відправку Києву важкого озброєння і запасних частин до нього підтримали 175 парламентаріїв проти 49. Такий консенсус вкрай рідкісний для глибоко розділеного політикуму Болгарії, пише Радіо Свобода.

Після цього прийнятого рішення Болгарією, єдиною країною серед членів НАТО, яка не схвалила постачання зброї Києву, залишається Угорщина.

Нагадаємо, раніше в Болгарії до пляжу, де були відпочиваючі, "випливла" частина російської ракети від зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1". Частина ракети опинилася прямо перед лежаками.

Це сталося між містами Поморіє та Ахелою. У соцмережах відразу розлетілося фото залишків ракети. На місце події приїхали правоохоронці.

Також ми писали, що Сполучені Штати Америки збираються поставити Україні 8 систем протиповітряної оборони NASAMS. Перші дві системи будуть передані вже найближчим часом. Крім того, Вашингтон повинен надати засоби протидії БПЛА, серед яких система VAMPIRE.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні оружие Болгария
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:40

Армія України звільнить Херсон вже в листопаді - Піонтковський

10:33

Wellboy жорстко прокоментував втечу свого експродюсера-запроданця Бардаша в РосіюВідео

10:27

Дімона понесло: Медведєв розповів, як РФ хоче зупинити "верховного володаря пекла Люцифера"Відео

10:18

ЗСУ увійдуть до Херсона до кінця листопада, а до кінця року почнуть звільняти північ Криму – СвітанВідео

09:57

Наступ ЗСУ на Запоріжчину, Крим і Донбас: Жданов назвав сценарії після повернення ХерсонаВідео

Реклама
09:41

Перед виходом з дому люди кладуть монету в холодильник: в чому хитрість

09:29

День залізничника 2022: привітання та картинки до свята

09:21

Гороскоп на сьогодні, 4 листопада 2022: Дівам - обман, Терезам - неприємна розмова, Водоліям - витратиВідео

09:11

Парламент Болгарії прийняв історичне рішення: Україна отримає важку зброюВідео

09:10

Більше ніякого смороду: як позбутися від неприємного запаху з унітазу

08:53

У Києві зранку вимкнули світло у 450 тис. квартир: мер терміново звернувся до киянВідео

08:29

"Хтось без світла по 10 годин, а через дорогу все світиться": Зеленський закликав до справедливих відключеньВідео

08:15

Чому Путін - це квіточкиПогляд

08:06

Німці хочуть дипломатичного вирішення війни в Україні і переживають за ціни в Німеччині - опитування

07:30

Росія готує новий масований ракетний удар: Арестович назвав можливі цілі і датиВідео

07:29

Навіщо кидати каштани у пральну машину: хитрість для прання одягу, про яку знають одиниці

07:23

Іран закликав Україну разом вивчати дані про "шахеди" в РФ: у той же день в Москву прибув Іл-76 із ТегеранаВідео

06:33

Путін чекає на "генерала зиму": Боррель заявив, що диктатор РФ має грандіозні плани на холодну пору рокуВідео

06:20

Головна помилка під час користування посудомийкою: якщо її уникати, ви зекономите воду

06:14

Окупанти зроблять все, аби Суровікіна не звинуватили у зрадіПогляд

Реклама
05:45

В РФ знайшли заміну генералу Лапіну, який втратив Лиман - ЗМІВідео

05:38

ЗСУ звільнять Херсон і підійдуть впритул до Криму – астролог передбачив події на фронті в листопадіВідео

05:17

Казанська осіння 2022: душевні вітання і картинки до свята

04:26

"Іспанський сором": Волчокова в трусах виперлася на подіум

04:00

В будинку дуже багато мух: кращі засоби позбавлення від комах, які дзижчать

03:20

Військовий експерт розповів, чи змінить зима хід боїв ЗСУ з ворогами

02:57

Гнучка, як тростинка: Світлана Лобода в міні-шортиках похвалилася розтяжкою

02:10

Не зізнаються, що програють Україні: генерал сказав, чому РФ звинуватила Британію у нападі на їхній флотВідео

01:03

Гороскоп на тиждень 7-13 листопада: Левам - випробування, Стрільцям - інтриги, Водоліям - сваркиВідео

00:51

Швидкий і простий сніданок з яєць за 15 хвилин: рецепт, від якого неможливо відірватисяВідео

00:51

Прикмети на 4 листопада: які 3 речі заборонено робити, щоб всіх грошей не втратитиВідео

00:01

Графік відключення світла 4 листопада: де в Україні відключатимуть електроенергіюВідео

03 листопада, четвер
23:57

Кулеба розповів про те, як закінчення війни буде прийнятним для УкраїниВідео

23:28

"Бачились, коли гуляв з дитячим візочком": глава Сумської ОВА втратив друга-військового на фронті

23:26

Вибили окупантів: ЗСУ підняли прапор України ще в одному селі на ХерсонщиніВідео

23:00

"У Крим до моря не хочеш-забула, де будинок?": у Мережі жорстко посварили Лорак за фото в ІспаніїВідео

22:58

"Жива мрія": розпалена Наомі Кемпбелл в крихітному білому бікіні показала дикі стрибки

22:56

"Загинуло більше, ніж на війні в Чечні": пропагандисти в РФ визнали величезні втрати окупантів - BildВідео

22:55

Які брови омолоджують після 40 років: прості трюки для результату, який надихне

22:41

"80 атак щодня": Залужний розповів про потужну активність Росії на фронтіВідео

Реклама
22:39

"Путін прагне переговорів": експерт пояснив, як РФ намагається врятувати ситуацію з війною в УкраїніВідео

22:28

Росія вже готова вивести війська з Херсона - PoliticoВідео

22:22

Яка країна, такі експерти: чоловік Тодоренко став знавцем криптовалюти

22:14

Сталлоне розповів, чому вирішив не розлучатися з дружиноюВідео

22:00

Син Сінді Кроуфорд показав свою гарячу наречену

21:58

Вибили зуби і змусили роздягнутися: окупанти жорсткого зґвалтували вагітну українкуВідео

21:45

Святослав Вакарчук вперше відверто розповів про своїх дітей, які допомагають йому пережити війнуВідео

21:42

Неймовірна користь буряка: 5 причин включити коренеплід в свій раціон

21:16

ЗСУ звільнять Херсон методично та ефективно - міністр оборони СШАВідео

21:11

Полюбляв валятись у багнюці: ЗСУ ліквідували єфрейтора РосгвардіїВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти