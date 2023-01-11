Пакистан готує до відправки в Україну 159 контейнерів з артилерійськими снарядами калібру 155-мм в якості військової допомоги.

Пакистан відправить Україні снаряди для гармат великого калібру - The Economic Times / War Zone / Прапори Землі

Влада Пакистану готує до відправки в Україну 159 контейнерів з артилерійськими снарядами 155-міліметрів. в якості військової допомоги. Про це повідомляє Західне видання The Economic Times.

За даними журналістів, натомість офіційний Київ допоможе офіційному Ісламбаду в модернізації вертольотів "Мі-17". Поставка ж снарядів для української армії запланована на другу декаду січня.

"Ісламабадський постачальник зброї DMI Associates працює у співпраці з оборонними фірмами в Східній Європі для передачі замовлень, розміщених українськими військовими", – йдеться в тексті.

Також, як пишуть журналісти, раніше Пакистан зіграв вирішальну роль у передачі зброї Україні від імені Великобританії.

Крім того, Україну і Пакистан пов'язують досить тісні військові та промислові зв'язки. Пакистан закупив на озброєнні понад 320 українських танків моделі Т-80УД з повністю сформованою екосистемою їх змісту, використання, боєприпасів і запасних частин.

ЗРК NASAMS в Україні

На початку листопада в Пентагоні оголосили про нову військову допомогу Україні. Штати повинні передати Києву 8 установок зенітних ракетних комплексів NASAMS. Також разом з ними відправили і відповідні боєприпаси. Дві ЗРК вже прибули.

Міністр оборони Олексій Резніков 7 листопада заявив, що в Україну привезли зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide, які поставили західні союзники Києва. Резніков подякував за допомогу Норвегії, Іспанії та США.

1 грудня стало відомо, що Пентагон підпише договір з компанією Raytheon Technologies Co на суму в 1,2 мільярда доларів на виробництво 6 ЗРК NASAMS, які будуть передані Україні.

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