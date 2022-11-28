США можуть передати Україні високоточні снаряди радіусу дії до 150 км - Reuters

Дальність дії GLSDB - 150 км, що дозволить Україні бити в тил РФ / SAAB

Пентагон розглядає пропозицію компанії Boeing про постачання в Україну дешевих малогабаритних високоточних бомб (GLSDB), які встановлюються на наявні ракети, що дозволить Києву наносити удари далеко в тил Росії на відстань в 150 км.

Якщо рішення буде ухвалено, то снаряди можуть бути доставлені вже навесні 2023 року, передає Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з планом.

"Військові запаси США і союзників скорочуються, а Україна стикається зі зростаючою потребою в досконаліший зброї в міру затягування війни. Пропонована Боїнгом система, що отримала назву бомби малого діаметра наземного базування (GLSDB), є одним з приблизно півдюжини планів щодо запуску у виробництво нових боєприпасів для України і східноєвропейських союзників Америки", - пише видання.

Снаряд GLSDB - що про нього відомо

Снаряд GLSDB поєднує в собі бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26. Дальність дії GLSDB - 150 км, що дозволило б Україні вражати цінні військові об'єкти, які раніше були недосяжними в тилу росіян.

GLSDB виробляється спільно SAAB AB та Boeing і розробляється з 2019 року.

Ракетний двигун М26 є відносно доступним, а GBU-39 коштує близько 40 тисяч доларів за штуку, що робить GLSDB недорогий, а її основні компоненти - легкодоступними.

GLSDB управляється за допомогою GPS, може долати деякі електронні перешкоди, використовуватися при будь-яких погодних умовах і може застосовуватися проти броньованої техніки. GBU-39, яка буде функціонувати як боєголовка GLSDB, має невеликі складні крила, які дозволяють їй досягати цілі на відстані понад100 км, якщо її випустити з літака, і вражати цілі діаметром до 90 см.

Як повідомляв Главред, Велика Британія передала Україні новітні високоточні ракети Brimstone 2. Їхня дальність польоту з повітря – 60 кілометрів, з наземних платформ – близько 12 км. Українські війська використовують ракети для ударів по ворожих бронемашинах. У Києві вже подякували Лондону та заявили, що озброєна демократія є найкращою гарантією свободи.

Зазначимо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак має намір зберегти або збільшити військову допомогу Україні у 2023 році.

Інші новини: