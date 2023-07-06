У Кремлі чекають і бояться наступу ЗСУ до Криму: експерт розкрив до чого готується РФ

У Росії зараз набагато більше вірять у захід ЗСУ до Криму, ніж, наприклад, у Вашингтоні, вважає Пономарьов.

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Пономарьов розповів про плани Росії в Криму / Коллаж УНИАН, Главред

На сайті Главред відбувся чат із координатором політичного центру Легіону Свобода Росії, екс-депутатом Держдуми РФ, єдиним, хто голосував проти анексії Криму, Іллею Пономарьовим. Політик відповів на запитання про відступ окупантів в окупованому Криму та розповів до чого все-таки готується Росія.

"До всього. Насправді, вона не надто і готується, як завжди, це традиція російської бюрократії. Поки грім не вдарить, мужик не перехреститься. Це не змінюється, так і зараз", - відповів Пономарьов.

Він також додав, що люди, які понаїхали в Крим, як мінімум намагаються вивезти з Криму сім'ї, тому що розуміють, що ситуація там сильно нестабільна.

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"Є люди, яким бігти нікуди, наприклад, Аксьонов, тому він збирає своїх бандитів, щоб оборонятися. Є комерси, які намагаються заробити на цих "зубах Фаберже", на будівництві укріплень. Але головне, що об'єднує всіх їх, це розуміння того, що входження української армії до Криму можливе", - пояснив експерт.

У Росії зараз набагато більше вірять у захід ЗСУ до Криму, ніж, наприклад, у Вашингтоні, вважає Пономарьов.

"А от у Росії правильно оцінюють ситуацію і з російськими підрозділами, які воюють, і з партизанами, які діють у них у тилу, і з перспективою українського наступу. У Кремлі бояться", - зазначив політик.

Повернення Криму до України

Нагадаємо, що втрата Криму стане ударом для Путіна. Володимир Путін нічого не зможе зробити в разі поразки у Криму, проте все одно продовжить воювати, вважає колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

Зеленський назвав умову закінчення війни. Україна вважатиме перемогою у війні над Росією відновлення територіальної цілісності нашої держави станом на 1991 рік.

Окупанти РФ зашурхотіли на "північних воротах до Криму" та готують евакуацію. Росія віддала розпорядження фейковій "владі" на півночі захопленого Кримського півострову щодо підготовки евакуації, розповіли у Центрі національного спротиву.

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