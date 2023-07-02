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Втрата Криму стане ударом для Путіна: Пономарьов розповів, що завершить війну

Андрій Ганчук
2 липня 2023, 04:00
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Володимир Путін нічого не зможе зробити в разі поразки у Криму, проте все одно продовжить воювати, вважає колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.
Путін, Пономарьов
Путін буде воювати і після поразки в битві за Крим - Пономарьов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Главред

Втрата країною-агресором Росією окупованого Криму стане ударом для директора Кремля Володимира Путіна і кроком до того, щоб добити його режим. Але навіть після втрати півострова Москва продовжить воювати. Розв'язана проти України війна завершиться тільки в результаті зміни системи в РФ. Про це заявив координатор політичного центру Легіону Свобода Росії, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що поразка в битві за Крим стане серйозним психологічним ударом для Путіна. Це стане символом майбутньої поразки у війні.

"Втрата Криму матиме велике психологічне значення, тому що сам путінський режим зробив цю територію сакральною і значущою для росіян. Якщо втрачено Крим, психологічно це означатиме, що війна програна. При цьому не має значення, що буде відбуватися з іншими кордонами, де буде проходити лінія фронту – чи то всередині території України, чи то по кордону з Росією, адже це все одно буде лінія фронту, її характер від цього не змінюється", - вважає Пономарьов.

Втім, на думку політика, Росія в такому випадку і далі воюватиме. Війна проти України закінчиться тільки тоді, коли відбудеться зміна системи.

"Нам потрібно думати про те, як добити цей режим. Втрата Криму – це дуже серйозний крок в цьому напрямку. Путін усе одно не може нічого зробити – він не може розвернутися і сказати "ми пожартували" або "ми програли, давайте домовлятися". Цього немає в полі теоретично можливих варіантів його дій. Він буде просто воювати. Підкреслюю, виходити потрібно саме з того, що тільки зміна системи в Росії цю війну припинить. Ніщо інше її не припинить", - підкреслив Ілля Пономарьов.

Повернення Криму в Україну

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов раніше сказав, що армія України зайде до Криму ще за теплої погоди. Термінів проведення військової операції на Кримському півострові він не назвав.

У Центрі національного опору повідомили, що російські окупанти готують евакуацію на півночі Криму. Загарбники зібралися перевезти вглиб півострова колаборантів місцевих так званих "адміністрацій", їхні сім'ї та матеріально-культурні цінності.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що війська Росії будують оборонні споруди у Криму. За її словами, такі дії, ймовірно, вказують на можливу підготовку росіян до відступу вглиб окупованого півострова.

Дивіться повну версію чату з Пономарьовим на Главреді:

Інші новини:

Володимир Путін Ілля Пономарьов новини Криму війна Росії та України
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