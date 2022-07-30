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"Відвоювання здорового глузду": в Держдумі вибухнули новою маячнею щодо цілей війни в Україні

30 липня 2022, 18:24

Війна проти України це нібито "єдине можливе рішення, коли Росії намагаються погрожувати ядерною зброєю", вважає Леонід Слуцький.

Слуцький
У Держдумі придумали нові цілі війни в Україні / Фото: flickr.com/oscepa

У Росії вибухнули черговою маячнею - цього разу депутат Держдуми Леонід Слуцький запевнив, що головною метою війни проти України є "відвоювання російської мови й здорового глузду".

"Сьогодні "спеціальна військова операція "- це операція не завойовників, а відвойовувачів, щоб відвоювати російську мову, здоровий глузд, відвоювати цю територію від нацизму і фашизму", - сказав він на форумі "Територія смислів", пише РБК-Україна.

Російський політик також додав, що війна проти України це нібито "єдине можливе рішення, коли Росії намагаються погрожувати ядерною зброєю".

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Раніше Главред писав про те, що в РФ в одному з будівельних гіпермаркетів продавали дитячі фотошпалери з картою світу, на якій Крим був позначений як територія України. На цей факт істерично відреагували в Держдумі РФ. Спікер Володін дав команду "фас" і нацькував на французьку мережу Леруа Мерлен силовиків.

Відзначається, що якісь неназвані москвичі придбали в Леруа Мерлен фотошпалери з дитячою картою світу. І виявили, що Крим на ній зображений як частина України. А таких визнаних лише Росією "держав" як "Південна Осетія", "Абхазія", "ДНР" та "ЛНР" — на карті зовсім не виявилося.

Раніше російський політолог Андрій Піонтковський заявив - новий план російського диктатора Володимира Путіна щодо України полягає у знищенні української держави, шляхом примусу до підписання мирної угоди під тиском Італії, Німеччини та Франції.

Політолог вважає, що якщо Кремль зможе нав'язати Парижу, Берліну і Риму такий сценарій, Україна може зіткнутися з великим політичним розколом, який гратиме на руку диктатора.

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новини Росії війна в Україні Держдума РФ військова агресія РФ Леонід Слуцький
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