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У РФ в одному з будівельних гіпермаркетів продавали дитячі фотошпалери з картою світу, на якій Крим був позначений як територія України.

На цей факт істерично відреагували в Держдумі РФ. Спікер Володін дав команду "фас" і нацькував на французьку мережу Леруа Мерлен силовиків, повідомляє Bfm.ru.

Відзначається, що якісь неназвані москвичі купили в Леруа Мерлен фотошпалери з дитячою картою світу. І виявили, що Крим на ній зображений як частина України. А таких визнаних Росією "держав" як "Південна Осетія", "Абхазія", "ДНР" і "ЛНР" — на карті зовсім не виявилося.

Після цього рашисти звернулися до голови нижньої палати ГД. Він, у свою чергу дав доручення думському комітету з безпеки відправити запит в контрольно-наглядові органи для перевірки мережі магазинів і прийняття "оперативних заходів".

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Нагадаємо, раніше в країні-агресорі, РФ, в місті Санкт-Петербург, в рамках економічного форуму російські агресори поділилися своїми мріями про окупацію і поділ України. Росіяни навіть намалювали відповідну карту.

Під номером 1 у російських планах фігурує так званий "західний територіальний округ" у складі восьми областей (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька) з центром у місті Хмельницький.

Нагадаємо, раніше російський політолог Андрій Піонтковський заявив - новий план російського диктатора Володимира Путіна щодо України полягає у знищенні української держави, шляхом примусу до підписання мирної угоди під тиском Італії, Німеччини та Франції.

Політолог каже, що якщо Кремль зможе нав'язати Парижу, Берліну і Риму такий сценарій, Україна може зіткнутися з великим політичним розколом, який буде грати на руку диктатора.

До того, в американському виданні Politico опублікували статтю під назвою "Лідери Європи втрачають ключ до України". У ній йшлося про те, що невдачі, які терпить Росія на фронті, можуть призвести до підсумкової перемоги Києва над Москвою.

У зв'язку з цим ряд політиків на Заході занепокоїлися таким варіантом розвитку подій, так як вони сподіваються відновити енергетичні зв'язки з РФ і бояться ядерної ескалації.

Деякі з них, як стверджували журналісти, виступають за завершення війни зі "збереженням обличчя Москві". Навіть у тому випадку, якщо Україні доведеться віддати за це території.

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