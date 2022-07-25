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"Жерти нічого, перенесіть Олімпіаду-2024 до Росії": в Держдумі вибухнули маячнею

25 липня 2022, 22:26

На тлі новин про проблеми Парижу з організацією змагань чиновник заявив про те, що РФ "протягне руку допомоги Європі".

Держдума
У Годупі запропонували перенести Олімпіаду в РФ / "ТВ Центр"

Депутат російської Держдуми Дмитро Свищев вибухнув черговою маячнею - він закликав Міжнародний олімпійський комітет (МОК) перенести літні ігри-2024 з Франції до Росії, повідомляє пропагандистський телеканал Матч ТВ.

На тлі новин про проблеми Парижа з організацією змагань чиновник заявив про те, що РФ "протягне руку допомоги Європі".

Депутат зробив вкид про те, що Європа переживає серйозну кризу, забувши при цьому про те, що Росія веде війну проти України і шантажує західні країни газовими поставками.

"У Європі людям, вибачте, жерти нічого і нічим будинки опалювати. А якщо вони все-таки зможуть знайти гроші, то народ своїх політиків не зрозуміє: вони будуть обурюватися, чому температура води в олімпійському басейні буде вище, ніж температура води у них вдома. Якщо їм не по кишені проводити Олімпійські ігри, нехай відмовляються. А ще краще: нехай направляються в олімпійський комітет Росії і попросять простягнути їм руку допомоги, взявши організацію Ігор-2024 на себе. Чому б і ні? Вкотре простягнемо руку допомоги Європі, будемо їх рятувати", - сказав Свищев.

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Нагадаємо, раніше віцепрезидент Української федерації фігурного катання Віктор Петренко взяв участь у льодовому шоу Аленький цветочек в російському Сочі.

Він зіграв одну з ролей у виставі Тетяни Навки - дружини прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Додамо, що участь у шоу Навки також взяли Російські фігуристи, яких відсторонили від міжнародних змагань через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала в Україні.

Серед них була Каміла Валієва, у якої був виявлений допінг на Олімпіаді-2022 в Пекіні.

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