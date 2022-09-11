Відповідь на успіхи ЗСУ: Путін змінив командувача Західним угрупуванням окупантів

Кремль змінив командування західного угруповання ЗС РФ/ t.me/DIUkraine

Через нові масштабні поразки на фронті Кремль змінив командування західного угруповання ЗС РФ, повідомляє прес-служба ГУР.

"Керівний склад західного угруповання ЗС РФ відсторонений від командування. Причина такого рішення - нищівні поразки, отримані в результаті наступу українських Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Командувати західним угрупуванням поставили генерал-лейтенанта Олександра Лапіна, який керував військами "Центр", разом зі своїм штабом.

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Оперативний склад Центру перемістився з Луганська в командний пункт західного угруповання.

"На сьогодні кадрове рішення щодо подальшого проходження служби генерал-лейтенантом Романом Бердниковим знаходиться на розгляді. Він був призначений на посаду командувача Західного в 26 серпня 2022 року, на якій замінив генерал-лейтенанта Січового (перебував на посаді три тижні)", - інформують розвідники.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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