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"Відповідь на слова Зеленського": Фіцо пояснив свою зустріч із диктатором Путіним

Анна Ярославська
23 грудня 2024, 07:52
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Роберт Фіцо стверджує, що лідери Євросоюзу знали про поїздку та її мету.
Роберт Фіцо, Володимир Путін, Володимир Зеленський
Роберт Фіцо і Володимир Путін зустрілися 22 грудня 2024 року / Колаж: Главред, фото: facebook.com/robertficosk, ОП

Ви дізнаєтеся:

  • Як Фіцо пояснив причину своєї зустрічі з Путіним
  • Про що домовилися прем'єр Словаччини та президент РФ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у неділю, 22 грудня, була відповіддю на заяву українського президента Володимира Зеленського про припинення транзиту російського газу.

За його словами, лідери Євросоюзу знали про поїздку та її мету.

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"Моя сьогоднішня зустріч була відповіддю на заяву президента України Володимира Зеленського, який відповів на моє запитання в четвер, що він виступає проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію. Також український президент виступає за санкції проти російської ядерної програми. Такою позицією він завдає фінансових збитків Словаччині та ставить під загрозу виробництво електроенергії на атомних електростанціях Словаччини, що неприйнятно", - написав Фіцо у Facebook після зустрічі з Путіним.

Прем'єр Словаччини також заявив, що Путін підтвердив готовність РФ продовжувати постачати газ на Захід і в Словаччину, "що практично неможливо після 1 січня 2025 року, враховуючи позицію українського президента".

'Відповідь на слова Зеленського': Фіцо пояснив свою зустріч із диктатором Путіним
Газопроводи з Росії до Європи / Інфографіка: Главред

Фіцо додав, що в тривалій розмові з Путіним вони "обмінялися думками щодо військової ситуації в Україні, можливості якнайшвидшого мирного завершення війни", а також щодо відносин між Словаччиною та Росією.

Зустріч Фіцо і Путіна - що відомо

22 грудня прем'єр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Це не залишилося непоміченим на внутрішньополітичній арені.

Зокрема, лідер опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка назвав цю поїздку ганьбою для Словаччини і зрадою національних інтересів.

Член президентства PS і колишній очільник дипломатії Іван Корчок заявив, що така поїздка словацького чиновника стала поворотним моментом у зовнішній політиці Словаччини та може призвести до загострень стосунків з іншими лідерами.

Словаччина погрожує Україні через російський газ

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава не буде продовжувати транзит російського газу в Європу. Він припиниться в той момент, коли завершиться дія договору з РФ.

Це обурило прем'єра Словаччини і той почав ставити Зеленському ультиматум. Фіцо офіційно погрожує Україні "серйозним конфліктом" у разі припинення транзиту російського газу.

"Якщо Зеленський не пустить наш газ, може виникнути серйозний конфлікт. Чому це має йти тільки від нас туди? Чому не може бути якогось прояву солідарності по відношенню до нас?" - заявив Роберт Фіцо.

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Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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