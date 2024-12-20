'Буде серйозний конфлікт': Словаччина погрожує Україні через російський газ

Україна планує зупинити транзит російського газу в Європу вже 1 січня 2025 року.

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Фіцо погрожує Україні через припинення транзиту газу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

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1 січня 2025 року Україна зупинить транзит російського газу в Європу

Прем'єр Словаччини погрожує Україні через зупинку транзиту газу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава не буде продовжувати транзит російського газу до Європи. Він припиниться у той момент, коли завершиться дія договору з РФ.

"Я говорив із прем'єром Словаччини (Робертом Фіцо - ред.) і пояснив йому: якщо це буде газ не Росії, а іншої країни, але ми повинні знати, ми не хочемо гратися, що це буде інша країна, а вона буде отримувати від Росії газ, а потім буде транзитувати свій газ. Це теж саме, що і продовжувати заробляти на цій війні і передавати гроші Росії ... Під час війни соромно говорити про гроші, тому що Україна втрачає людей. Але якщо говорити прагматично, то Україна набагато більше втрачає на енергетиці через цю війну", - зазначив він.

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Це обурило прем'єра Словаччини і той почав ставити Зеленському ультиматум. Фіцо офіційно погрожує Україні "серйозним конфліктом" у випадку припинення транзиту російського газу.

"Якщо Зеленський не пустить наш газ, може виникнути серйозний конфлікт. Чому це має йти тільки від нас туди? Чому не може бути якогось прояву солідарності по відношенню до нас?" - заявив Роберт Фіцо.

Газопроводи з РФ до Європи / Інфографіка: Главред

Коли зупиниться транзит російського газу

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді назвав точний час, коли транзит російського газу через Україну у країни Європи буде зупинений. Це відбудеться рівно о 7:00 ранку 1 січня 2025 року. Шмигаль акцентував на тому, що це не лише його позиції, а й позиція президента та всього уряду України.

"Ми проти будь-яких та будь-якої підтримки агресора через продаж газової або нафтової російської молекули ... На сьогоднішній день ми розуміємо, що угода про транзит газу закінчується 1 січня 2025 року. О 7 годині ранку фізично транзит буде перекритий у зв'язку з завершенням цієї угоди", - заявив прем'єр.

За його словами, відновлення транзиту може відновитися лише у випадку надходження запиту від Європейської комісії, якщо це буде транзит не російського газу.

"Поки що ми не можемо порушити угоду про асоціацію. У зв'язку з тим технічно компанія відповідно продовжує транзит на запит європейської сторони. Але ми працюємо над тим, щоби накласти 100% санкцій на російські молекули", - додав він.

Транзит газу з Росії до Європи через Україну - головні новини

Як повідомляв Главред , Україна зупинить транзит газу з Росії до Європи наприкінці 2024 року , коли завершиться термін дії контракту Нафтогазу і Газпрому, говорив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов. Київ не має наміру продовжувати договір із Москвою.

Україна готова продовжити транзит газу з Росії в Європу , якщо в цьому будуть зацікавлені країни-партнери, зазначав прем'єр Денис Шмигаль. Але Київ не має наміру вести прямі перемовини з агресором щодо цього питання.

Євросоюз готовий до завершення транзиту газу з Росії через Україну , запевнила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон. Європейці вже підготували інфраструктуру і маршрути для постачань скрапленого природного газу.

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