"Ганьба для країни": у Словаччині розкритикували Фіцо за зустріч з Путіним

Поїздка словацького високопосадовця може призвести до загострень відносин з іншими лідерами.

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У Словаччині відреагували на візит Фіцо до Москви / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/robertficosk

Коротко:

Фіцо зустрівся з Путіним

У Словаччині розкритикували Фіцо за зустріч з російським диктатором

У неділю, 22 грудня, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Це не залишилося непоміченим на внутрішньополітичній арені, передає видання Aktuality.sk.

У матеріалі йдеться, що лідер опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка назвав цю поїздку ганьбою для Словаччини та зрадою національних інтересів.

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"Якби прем'єр-міністр дійсно був стурбований транзитом газу, він повинен був вести переговори з українською стороною, а не робити Словаччину інструментом російської пропаганди", - прокоментував він візит Фіцо до Москви.

Водночас своє невдоволення з цього приводу висловив і член президентства PS і колишній глава дипломатії Іван Корчок.

На його думку, подібна поїздка словацького високопосадовця стала поворотним моментом у зовнішній політиці Словаччини, й може призвести до загострень відносин з іншими лідерами.

"Після провалу в Брюсселі на саміті ЄС, коли ніхто в Євросоюзі не підтримав його прохання зберегти транзит газу через Україну, прем'єр-міністр поїхав стояти поруч з російським президентом. Це зрада союзників і Словаччини, це розрив у нашій зовнішній політиці, на який прем'єр-міністр не має мандату.", – заявив Корчок.

Заяви Фіцо про Україну - новини за темою

Як писав Главред, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував надання Джо Байденом дозволу Україні на удари по країні-агресору Росії. За його словами, надання Україні можливості бити по РФ далекобійними ракетами ATACMS нібито може зірвати мирні переговори.

Нещодавно, президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава не буде продовжувати транзит російського газу до Європи. Він припиниться у той момент, коли завершиться дія договору з РФ.

Це обурило прем'єра Словаччини і той почав ставити Зеленському ультиматум. Фіцо офіційно погрожує Україні "серйозним конфліктом" у випадку припинення транзиту російського газу.

Також Фіцо цинічно заявляв, що завжди прагнув до збалансованих відносин з Росією, висловивши думку, що Росія не відступить з Криму та інших окупованих територій, таких як Донецьк і Луганськ. Він підкреслив, що росіяни продовжують захоплювати нові території, і, на його думку, військового вирішення конфлікту немає.

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Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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