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Газові амбіції Фіцо розбилися вщент: Шмигаль поставив крапку в угоді про транзит з РФ

Руслана Заклінська
7 жовтня 2024, 16:00
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Європейські країни мають відмовитися від російських нафти та газу, незважаючи на гостру залежність, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Газові амбіції Фіцо розбилися вщент: Шмигаль поставив крапку в угоді про транзит з РФ
Словацький прем'єр не зміг переконати Україну продовжити транзит газу з РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smyhal

Україна не продовжить транзит газу з Росії до ЄС після завершення строку дії угоди. Мета країни - позбавити Кремль прибутків, які фінансують агресію проти України. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо.

"Стратегічна мета України - накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну. Ми закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з РФ", - наголосив Шмигаль.

За його словами, країна розуміє "гостру залежність деяких держав", зокрема Словаччини, від російського газу. Однак Київ розраховує на поступову диверсифікацію поставок.

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Шмигаль також запевнив, що Україна продовжить виконувати свої зобов'язання відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та Договору до Енергетичної Хартії.

Денис Шмигаль

Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації.

До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

Словаччина і транзит російського газу - що відомо

Нагадаємо, 7 жовтня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до України. Прем'єр України Денис Шмигаль провів другі міжурядові консультації з словацьким колегою.

Перед візитом до України Фіцо передчував, що наступного року можуть виникнути проблеми з постачанням російського газу. Тому прем'єр-міністр Словаччини заявляв, що під час зустрічі з Шмигалем планує переконати Київ продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, коли завершиться угода з "Газпромом". Він вважає, що це рішення вигідне обом країнам.

Як раніше повідомляв Главред, Україна зупинила транзит російської нафти до Словаччини та Угорщини через санкції проти "Лукойлу", введені у червні. Зі свого боку Словаччина та Угорщина відреагували на це невдоволенням, пригрозивши арбітражем і зривом угод з ЄС.

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газ новини Словаччини транзит газу Денис Шмигаль Роберт Фіцо
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