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"Хезболла" атакувала Ізраїль десятками ракет: терористи мстяться за Газу

Руслана Заклінська
13 квітня 2024, 00:03
Близько 40 ракет, випущених із Лівану, потрапили на ізраїльську територію, розповіли у пресслужбі ізраїльської армії.
'Хезболла' атакувала Ізраїль десятками ракет: терористи мстяться за Газу
"Хезболла" атакувала ракетами Ізраїль / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Увечері п'ятниці, 12 квітня, на півночі Ізраїлю пролунали сирени повітряної тривоги. З території Лівану випустили десятки ракет. Про це повідомляє Al Jazeera.

За даними видання, ракетні удари були націлені на північний Ізраїль та анексовані Голанські висоти.

Пресслужба Армії оборони Ізраїлю повідомила, що близько 40 ракет, випущених із Лівану, потрапили на ізраїльську територію. Частина снарядів була перехоплена системою ППО, або впала в пустельній місцевості.

відео дня

"Раніше сьогодні ввечері система повітряної оборони ЦАХАЛу успішно перехопила два БПЛА "Хезболли" з вибухівкою, які перетнули територію Лівану на територію Ізраїлю... За останні кілька годин ЦАХАЛ завдав ударів по низці місць на півдні Лівану, щоб усунути загрозу", - зазначили в повідомленні.

Ізраїльське видання The Times of Israel повідомило, що відповідальність за атаку взяло на себе ліванське угруповання "Хезболла", яке підтримує Іран. Там стверджуют, що обстріляли "ворожі артилерійські позиції в Заурі десятками ракет "Катюша" на підтримку палестинців у Газі та у відповідь на атаки Ізраїлю на південь Лівану". Внаслідок обстрілу постраждалих не було.

Також з метою захисту від можливих ракетних загроз та у зв'язку з ризиком ескалації конфлікту на Близькому Сході, американський авіаносець "Дуайт Айзенгауер" пройшов через Червоне море на північ до Ізраїлю.

"Військовий корабель може перехоплювати ракети та безпілотники, випущені Іраном", - пояснили у виданні.

Що відомо про "Хезболлу"?

Хезболла (араб. حزب الله‎, Ḥizbu 'llāh — партія Бога або партія Аллаха), також Хізболла або Хізбулла — ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія, пише Вікіпедія.

Визнана терористичною організацією урядами Ізраїлю, США, Канади та Бахрейну. Європейський Союз, Велика Британія, Австралія та Нідерланди визнають терористичною Зовнішню Організацію Безпеки Хезболли.

Хезболла сформована у відповідь на ізраїльську окупацію Лівану 1982 року за підтримки прихильників Аятоли Хомейні. Хезболла розглядає Ізраїль як "нелегальне узурпаторське угрупування, засноване на зрадливості, різанинах та ілюзіях". Здебільшого вона підтримується шиїтським населенням Лівану, та є однією з двох впливових шиїтських організацій Лівану (друга — Амаль).

Війна Ірану з Ізраїлем - що відомо

Нагадаємо, 1 квітня по столиці Сирії Дамаску завдали потужного удару, внаслідок якого постраждала резиденція біля посольства Ірану в Сирії. В авіаударі звинуватили Ізраїль та пообіцяли помститися.

Після удару по іранському консульству в Сирії, у результаті якого загинули високопоставлені іранські чиновники та генерали, загроза нової великої війни на Близькому Сході значно зростає. Американська розвідка попередила Ізраїль про можливу військову відповідь від Ірану протягом наступних 48 годин.

Також анонімний американський чиновник розповів, що США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по ізраїльським або американським базам. Атаку вважають неминучою.

Як повідомляв Главред, війна Ірану з Ізраїлем змушуватиме країни ЄС і НАТО виділяти більше ресурсів і збільшувати свої витрати на наслідки такої кризи, що може скоротити допомогу Україні, стверджує експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Илія Куса.

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