Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Відправлення військ КНДР на війну з Україною: ЗМІ дізналися, що Пхеньян отримає від РФ

Олексій Тесля
6 листопада 2024, 11:41
1004
Північна Корея сподівається на зміцнення її позиції на переговорах зі США.

Війська КНДР, ATACMS
КНДР відправляє війська на війну / Колаж: Главред, фото: KCNA, Вікіпедія

Основне:

  • РФ допомагає КНДР в обмін на відправку військ
  • Кім Чен Ин хоче посилити вплив у регіоні та у світі

Північна Корея отримує від країни-агресора РФ продовольство і нафту, а також допомогу в освоєнні ракетних технологій у відповідь на відправку своїх військових на війну з Україною.

відео дня

Також одним із вигідних факторів для КНДР є грошові виплати для її солдатів у РФ, ідеться в матеріалі The Independent.

Як дізналася південнокорейська розвідка, Москва готова виплачувати кожному солдату до 2 тисяч доларів на місяць, більша частина з яких надійде до бюджету КНДР.

Водночас відправка військ дає змогу Кім Чен Ину отримати технології в ядерній і космічній сферах, що зміцнить військовий потенціал Північної Кореї та її вплив на регіональному рівні.

Підкреслюється, що Пхеньян також зацікавлений у розвитку супутникових технологій, систем доставки ракет і отриманні продовольчої та фінансової допомоги від Москви. Така підтримка дозволяє Кім Чен Ину продемонструвати Північну Корею як рівноправного партнера, беручи участь в альянсі з Росією та її союзниками.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
/ Инфографика: Главред

Крім того, Північна Корея сподівається, що співпраця зміцнить її позиції в переговорах зі США і дасть Кім Чен Ину "дипломатичний простір" на міжнародній арені.

Водночас у матеріалі зазначається, що участь у війні надає Пхеньяну можливість модернізувати свою оборонну промисловість і використовувати Україну як полігон для сучасних бойових дій. У цьому Кім Чен Ина підтримує Путін, що може зміцнити Північну Корею в її прагненнях до "військового авантюризму".

Автори додають, що Південна Корея уважно стежить за ситуацією і розглядає можливість надання розвідувальної та військової допомоги Україні, попереджаючи про небезпечні наслідки ескалації.

Що відомо про The Independent

The Independent - британська інтернет-газета. Вона була заснована в 1986 році як національна ранкова друкована газета. Отримавши назву "Інді", вона почала виходити як широкоформатна газета, а в 2003 році перейшла на таблоїдний формат. Останній друкований випуск вийшов у суботу 26 березня 2016 року, залишивши лише онлайн-версію, повідомляє Вікіпедія.

Раніше Володимир Зеленський назвав, скільки військових КНДР перебуває в Курській області. Курська операція допомогла звільнити українських захисників із полону.

Як повідомлялося раніше, війська КНДР можуть не виправдати надій РФ. Раніше Північна Корея не посилала великих сухопутних військ за кордон.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, українська розвідка зафіксувала в Курській області РФ вже 11 тисяч військових КНДР. Їх кількість на території регіону збільшується.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Північна Корея війна Росії та України війська КНДР в Україні
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чому ЗСУ створюють нові бригади замість поповнення старих: відповідь Генштабу

Чому ЗСУ створюють нові бригади замість поповнення старих: відповідь Генштабу

14:11Україна
Гучний законопроєкт про дрова: чим лякали українців і що вирішив Зеленський

Гучний законопроєкт про дрова: чим лякали українців і що вирішив Зеленський

13:47Аналітика
Китай стурбований військами КНДР у РФ: у Пекіна є вагома причина - The Guardian

Китай стурбований військами КНДР у РФ: у Пекіна є вагома причина - The Guardian

13:28Світ
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриває магнітна буря: коли цей шторм буде на піку

Україну накриває магнітна буря: коли цей шторм буде на піку

Влупив майже 6-бальний шторм: до України наближається ще кілька магнітних бур

Влупив майже 6-бальний шторм: до України наближається ще кілька магнітних бур

Гороскоп на завтра 7 листопада: Дівам - дивовижна удача, Стрільцям - грандіозний куш

Гороскоп на завтра 7 листопада: Дівам - дивовижна удача, Стрільцям - грандіозний куш

Голосування завершено: хто перемагає на виборах у США - останні підрахунки

Голосування завершено: хто перемагає на виборах у США - останні підрахунки

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

14:17

Перший незручний момент президента: Меланія відмовилася цілувати Трампа на публіці

14:11

Чому ЗСУ створюють нові бригади замість поповнення старих: відповідь Генштабу

13:53

Сильних та борзих завжди підтримують: чого чекати від Трампа?Погляд

13:52

Удача зникне на цілий рік: що категорично не можна робити 7 листопада - прикмети

13:47

Гучний законопроєкт про дрова: чим лякали українців і що вирішив Зеленський

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:43

Що зміниться для України після перемоги Трампа: в Politico розкрили деталі

13:32

"Нова реальність для українців": експерт озвучив плани Трампа щодо війни

13:28

Китай стурбований військами КНДР у РФ: у Пекіна є вагома причина - The Guardian

13:16

Ворог окупував за жовтень найбільшу територію України за рік - Deep State

Реклама
12:55

Трамп може дати Україні все необхідне: несподіваний сценарій завершення війни

12:53

Чи вдарить Трамп по центру Москви після перемоги на виборах: відповідь Кулеби

12:16

У Путіна відреагували на тріумф Трампа на виборах у США

12:16

"Правило двох стін не врятує": РФ небезпечно модернізувала "Шахеди" - що відомо

11:50

Українські безпілотники атакували порт у Каспійську: що могли уразити ЗСУ

11:41

Відправлення військ КНДР на війну з Україною: ЗМІ дізналися, що Пхеньян отримає від РФ

11:32

Росія посилює терор: що придумав ворог для нових атак на Україну - Криволап

11:26

Трамп перемагає на виборах: у CNN дізналися, що робитимуть у Гарріс

10:40

Україна "втягує Варшаву у війну": у МЗС жорстко відповіли на звинувачення Польщі

10:38

Відразу після виборів Трамп натякнув, що збирається робити з війною в УкраїніВідео

10:28

Про це здогадуються одиниці: чому автомобільні шини чорні

Реклама
10:13

Зеленський привітав Трампа з перемогою і зробив заяву

10:11

Контроль над Сенатом США перейде до республіканців: чим це вигідно ТрампуВідео

09:46

Трамп особисто оголосив про свою перемогу на виборах президента США

09:40

Тисячі росіян знищені: Сирський розкрив втрати армії РФ у Курській області

09:33

Трамп зателефонує Путіну, а в 2025 році розпочнуться переговори про мир - CNBC

09:02

Ілона Гвоздьова погладшала на 13 кг - скільки вона тепер важить

08:59

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:56

Українські дрони атакували РФ за 1000 кілометрів: у Дегестані прогриміли вибухи

08:50

Трамп вдруге стає президентом США - ЗМІВідео

08:37

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 листопада (оновлюється)

08:19

"Інша жінка": який зараз вигляд має Слава Камінська

08:17

Голосування завершено: хто перемагає на виборах у США - останні підрахунки

08:01

Республіканці за першими результатами здобувають більшість у Конгресі США – BBC

07:55

ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру - ISW

07:05

Де на картинці привид: загадку за 6 секунд розгадають лише найкмітливіші

06:57

Імовірність перемоги 89%: у NYT дали прогноз, хто переможе на виборах у США

06:30

Влупив майже 6-бальний шторм: до України наближається ще кілька магнітних бур

05:58

Гороскоп на завтра 7 листопада: Дівам - дивовижна удача, Стрільцям - грандіозний куш

05:36

Голосування на виборах у США добігає кінця: стали відомі перші результати

05:34

Як позбутися сусідських кішок: найкращі гуманні способи

Реклама
05:00

Путініст Філіп Кіркоров обманював усю РФ - правда відома

04:59

Названо переможця виборів президента США в "пророчому регіоні"

04:32

Як правильно їсти за допомогою ножа та виделки - американський та європейський способи

04:05

Армія РФ збирає сили і готується активніше штурмувати біля 2 міст – ОТУ "Луганськ"

03:30

Що означає наліпка під капотом авто у вигляді фари з відсотками: знають не всі

03:00

Неправильний час і геолокація: чому під час тривоги з'являються проблеми з телефоном

02:56

Трамп забирає пальму першості собі: перші результати виборів президента США

02:29

Не все так просто, як здається: цікава головоломка для уважних

02:00

Чорна смуга невдач для британської королівської сім'ї: королева Камілла захворіла

01:49

Ситуація на Півдні "зарухалась": офіцери РФ перебувають в паніці - "Атеш"

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Операція в Курській області
Тисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на Курщині
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти