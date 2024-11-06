Відправлення військ КНДР на війну з Україною: ЗМІ дізналися, що Пхеньян отримає від РФ

Північна Корея сподівається на зміцнення її позиції на переговорах зі США.

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КНДР відправляє війська на війну / Колаж: Главред, фото: KCNA, Вікіпедія

Основне:

РФ допомагає КНДР в обмін на відправку військ

Кім Чен Ин хоче посилити вплив у регіоні та у світі

Північна Корея отримує від країни-агресора РФ продовольство і нафту, а також допомогу в освоєнні ракетних технологій у відповідь на відправку своїх військових на війну з Україною.

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Також одним із вигідних факторів для КНДР є грошові виплати для її солдатів у РФ, ідеться в матеріалі The Independent.

Як дізналася південнокорейська розвідка, Москва готова виплачувати кожному солдату до 2 тисяч доларів на місяць, більша частина з яких надійде до бюджету КНДР.

Водночас відправка військ дає змогу Кім Чен Ину отримати технології в ядерній і космічній сферах, що зміцнить військовий потенціал Північної Кореї та її вплив на регіональному рівні.

Підкреслюється, що Пхеньян також зацікавлений у розвитку супутникових технологій, систем доставки ракет і отриманні продовольчої та фінансової допомоги від Москви. Така підтримка дозволяє Кім Чен Ину продемонструвати Північну Корею як рівноправного партнера, беручи участь в альянсі з Росією та її союзниками.

/ Инфографика: Главред

Крім того, Північна Корея сподівається, що співпраця зміцнить її позиції в переговорах зі США і дасть Кім Чен Ину "дипломатичний простір" на міжнародній арені.

Водночас у матеріалі зазначається, що участь у війні надає Пхеньяну можливість модернізувати свою оборонну промисловість і використовувати Україну як полігон для сучасних бойових дій. У цьому Кім Чен Ина підтримує Путін, що може зміцнити Північну Корею в її прагненнях до "військового авантюризму".

Автори додають, що Південна Корея уважно стежить за ситуацією і розглядає можливість надання розвідувальної та військової допомоги Україні, попереджаючи про небезпечні наслідки ескалації.

Що відомо про The Independent The Independent - британська інтернет-газета. Вона була заснована в 1986 році як національна ранкова друкована газета. Отримавши назву "Інді", вона почала виходити як широкоформатна газета, а в 2003 році перейшла на таблоїдний формат. Останній друкований випуск вийшов у суботу 26 березня 2016 року, залишивши лише онлайн-версію, повідомляє Вікіпедія.

Раніше Володимир Зеленський назвав, скільки військових КНДР перебуває в Курській області. Курська операція допомогла звільнити українських захисників із полону.

Як повідомлялося раніше, війська КНДР можуть не виправдати надій РФ. Раніше Північна Корея не посилала великих сухопутних військ за кордон.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, українська розвідка зафіксувала в Курській області РФ вже 11 тисяч військових КНДР. Їх кількість на території регіону збільшується.

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