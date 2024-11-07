Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Не лише рис та гроші: що насправді отримує Північна Корея від РФ за солдатів

Маріна Фурман
7 листопада 2024, 21:18
65
За словами експерта, найімовірніше, крім рису та грошей, ще присутні певні технології, які Кім Чен Ин хоче отримати від РФ.
Не лише рис та гроші: що насправді отримує Північна Корея від РФ за солдатів
Чим платить Путін за війська КНДР /Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube, ua.depositphotos.com

В обмін на відправлення солдатів Північної Кореї до Росії, Кім Чен Ин отримує від країни-агресора близько 2 000 доларів за кожного військового на місяць, а також 600-700 тисяч тонн рису щороку. Однак, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус в ефірі FREEДОМ повідомив, що рис та гроші - не всі виплати від РФ за військових КНДР.

За словами експерта, найімовірніше, крім рису та грошей, ще присутні певні технології, які Північна Корея хоче отримати в Росії, наприклад у галузі ракетобудування чи протиповітряної оборони.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Іван Ус підкреслив, що з 1953 року Північна Корея не брала участі у бойових діях, тому для Пхеньяна критично важливо мати в армії військових з реальним бойовим досвідом.

відео дня

"Для отримання досвіду їх відправляють на війну проти України. Хоч би як цинічно це звучало, але справді, щоб люди набралися досвіду, керівництво Північної Кореї не хвилює, скільки з тих, кого вони направлять, не повернуться живими. Якщо будуть жертви — це не страшно. Головне — буде досвід. Тобто це інтерес Північної Кореї", — зазначив експерт.

Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Війська КНДР у Росії - новини за темою

Як раніше писав Главред з посиланням на президента України, бойові зіткнення північнокорейських військових на боці Росії проти української армії завершилися втратами серед солдатів із КНДР.

Нещодавно Вікторія Кувшинников повідомляла, що країна-агресорка Росія планує сформувати щонайменше п'ять мотострілецьких полків з військовослужбовців КНДР, кожен чисельністю по 2-3 тис. солдатів.

Водночас Південна Корея може відреагувати на перекидання Північною Кореєю військ у країну-агресор РФ для війни з Україною. У зв'язку з цим у Сеулі не відкидають можливість відправки в Україну групи спостерігачів, пише Reuters із посиланням на неназваного представника президента Південної Кореї.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини КНДР Кім Чен Ин КНДР Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області війська КНДР в Україні
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи зможе Трамп швидко завершити війну в Україні: Зеленський озвучив відповідь

Чи зможе Трамп швидко завершити війну в Україні: Зеленський озвучив відповідь

21:44Україна
Припинення вогню без гарантій для України: Зеленський зробив жорстку заяву

Припинення вогню без гарантій для України: Зеленський зробив жорстку заяву

21:10Україна
"На цьому крапка": Україна не підпише угоду з Угорщиною - Зеленський

"На цьому крапка": Україна не підпише угоду з Угорщиною - Зеленський

20:55Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Не потрібно проходити через вагітність і пологи": Наталю Могилевську довели до сліз

"Не потрібно проходити через вагітність і пологи": Наталю Могилевську довели до сліз

Мінус три кораблі: у Forbes розповіли про удар ГУР по Каспійській флотилії РФ

Мінус три кораблі: у Forbes розповіли про удар ГУР по Каспійській флотилії РФ

Карта Deep State онлайн за 7 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Постачання озброєнь Україні: у Південній Кореї зробили заяву

Постачання озброєнь Україні: у Південній Кореї зробили заяву

Трамп готує резонансний план завершення війни: ЗМІ дізналися деталі

Трамп готує резонансний план завершення війни: ЗМІ дізналися деталі

Останні новини

22:35

Шикарна Моніка Белуччі в топіі-сітці порадувала шанувальників новими фото

22:25

Ледве стабілізували: в Ольги Сумської стався страшний напад

21:47

Вона схиблена: Вікторія Бекхем показала заборонене хобі 13-річної доньки

21:44

Чи зможе Трамп швидко завершити війну в Україні: Зеленський озвучив відповідь

21:30

Фінал Євробачення-2025: оголошено дату проведення

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:26

Принц Гаррі в паніці через перемогу Трампа: чого боїться монарх

21:18

Не лише рис та гроші: що насправді отримує Північна Корея від РФ за солдатів

21:10

Припинення вогню без гарантій для України: Зеленський зробив жорстку заяву

21:00

Можна отримати серйозні проблеми із здоров'ям: яка поза для сну небезпечна

Реклама
20:55

"На цьому крапка": Україна не підпише угоду з Угорщиною - Зеленський

20:46

"Є завдання з окупації Куп'янська": у ЗСУ розказали, що відбувається на Харківщині

20:23

Користувачі iPhone в паніці: у мережі попередили про нову незручну помилку

20:22

Армія КНДР вступила в бій проти ЗСУ: Зеленський прокоментував втрати противника

20:09

Діє безвідмовно: названо "найкращий домашній засіб" від слимаків в садуВідео

19:45

В Україну йде похолодання: у яких областях буде мороз

19:41

"Можуть сидіти тижнями без їжі": у ворога на Донеччині проблеми з постачанням

19:40

"Надруковані на принтері з фольгою": якими дронами РФ атакує Україну - Ігнат

19:19

Рудоволосі миють волосся неправильно: якої помилки варто уникати всім

19:10

Приліт по Каспійській флотилії ВМФ РФ зганьбив окупантівПогляд

19:00

РФ змінює стратегію наступу: як вибори в США позначилися на планах окупантів

Реклама
19:00

"Так мало статись": популярна українська співачка потрапила в аварію

18:46

В Україні змінили правила мобілізації для однієї групи чоловіків: що відомо

18:39

Байден звернувся до нації та оголосив дату передачі влади Трампу

18:22

Дуже рідкісне явище: чому ми майже не бачимо пташенят голубів - відповідь дивує

18:17

Голова Служби Василь Малюк регулярно приїздить на передову, - спецпризначинець СБУ

18:15

На Україну за Трампа може чекати два сценарії: дипломат зробив прогноз

17:57

"Всі очікують": у Зеленського відповіли, чи погодиться Трамп на умови Путіна

17:35

Байден влітає "в останній вагон": як США прискорять військову допомогу - експерт

17:30

В якому місяці можна обрізати грошове дерево: що потрібно обов'язково зробитиВідео

17:30

Сі Цзіньпін звернувся до Трампа і назвав прохання Китаю

17:28

Вдарить мороз -3 градуси: які області України накриють опади

17:14

Кінець війни та "обійми з Путіним": Зеленський виступив на саміті у Будапешті

17:04

"Були професійні стосунки з його дружиною": Євген Філатов розповів про дружбу з Синельниковим

17:02

"Я відкопав дитину першою": масований обстріл Запоріжжя - знищені будинки та онколікарняФото

16:58

Кейт Міддлтон повернулася до одного зі своїх хобі

16:53

Вже окреслили дату: стало відомо, коли відкриють аеропорти в Україні

16:41

22-річний популярний співак пішов від нареченої через півроку після народження дитини

16:30

Удари по Кримському мосту: в ВМС ЗСУ зробили інтригуючу заяву

16:29

Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом і розповів, що потрібно Україні

16:21

Дівчина спізнюється на рейси і сідає в літак останньою: навіщо вона так робить

Реклама
16:03

Ядерний статус або смерть: перемога Трампа поставила Україну перед вибором - FP

15:44

"Застане зненацька": Туск спрогнозував дії Трампа щодо війни в Україні

15:43

4 знаки зодіаку, які можуть одружитися до кінця 2024 року

15:40

Перемовини Трампа і Путіна до інавгурації: у Кремлі розкрили деталі

15:40

Серйозно пошкоджено кілька кораблів: нові деталі удару по флотилії РФ на Каспії

15:15

Як правильно обрізати малинове дерево у листопаді: влітку буде відмінний урожайВідео

15:12

Удар по Каспійській флотилії РФ: аналітик назвав імовірну мету атаки

15:07

Рішення піде на користь Україні: експерт назвав неочікуваний "плюс" від Трампа

15:03

Як почистити матрац без хімії та зайвого клопоту за 30 хвилин

15:00

Передумав: Лорак сухо відповіла на запитання про весілля

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти