Не лише рис та гроші: що насправді отримує Північна Корея від РФ за солдатів

В обмін на відправлення солдатів Північної Кореї до Росії, Кім Чен Ин отримує від країни-агресора близько 2 000 доларів за кожного військового на місяць, а також 600-700 тисяч тонн рису щороку. Однак, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус в ефірі FREEДОМ повідомив, що рис та гроші - не всі виплати від РФ за військових КНДР.
За словами експерта, найімовірніше, крім рису та грошей, ще присутні певні технології, які Північна Корея хоче отримати в Росії, наприклад у галузі ракетобудування чи протиповітряної оборони.
Іван Ус підкреслив, що з 1953 року Північна Корея не брала участі у бойових діях, тому для Пхеньяна критично важливо мати в армії військових з реальним бойовим досвідом.
"Для отримання досвіду їх відправляють на війну проти України. Хоч би як цинічно це звучало, але справді, щоб люди набралися досвіду, керівництво Північної Кореї не хвилює, скільки з тих, кого вони направлять, не повернуться живими. Якщо будуть жертви — це не страшно. Головне — буде досвід. Тобто це інтерес Північної Кореї", — зазначив експерт.
Армія КНДР - що про неї відомо
Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.
До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.
Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.
Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.
Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.
Війська КНДР у Росії - новини за темою
Як раніше писав Главред з посиланням на президента України, бойові зіткнення північнокорейських військових на боці Росії проти української армії завершилися втратами серед солдатів із КНДР.
Нещодавно Вікторія Кувшинников повідомляла, що країна-агресорка Росія планує сформувати щонайменше п'ять мотострілецьких полків з військовослужбовців КНДР, кожен чисельністю по 2-3 тис. солдатів.
Водночас Південна Корея може відреагувати на перекидання Північною Кореєю військ у країну-агресор РФ для війни з Україною. У зв'язку з цим у Сеулі не відкидають можливість відправки в Україну групи спостерігачів, пише Reuters із посиланням на неназваного представника президента Південної Кореї.
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