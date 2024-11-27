Трамп може піти на прямі переговори з Кім Чен Ином: що про це відомо

Дональд Трамп може провести переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це повідомляє Reuters.
Команда Трампа переконана, що такі переговори можуть знизити ризики збройного конфлікту на Корейському півострові. До того ж оточення Трампа вважає, що прямий контакт допоможе "розтопити лід" та налагодити контакт між Вашингтоном та Пхеньяном.
Водночас слід зазначити, що остаточного рішення щодо цього питання ще нема. До того ж невідомо, чи погодиться північнокорейська сторона піти на такий контакт з Трампом, адже навіть місцеві ЗМІ не повідомляли про його перемогу на виборах.
Нещодавно Кім Чен Ин ще й заявляв про те, що США нарощують напругу та підвищують ризики ядерної війни.
Війська КНДР в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що солдати КНДР добровільно пішли на смерть, воюючи проти України – WSJ розкрило причини. Основна мотивація бійців, які вирушають до Росії, полягає в беззаперечній відданості режиму.
Також раніше Главред повідомляв, що США вперше підтвердили участь військ КНДР в боях проти України. Військові КНДР почали брати участь в бойових діях проти українських підрозділів в Курській області, зазначили в Держдепі США.
Нагадаємо, у Сеулі розкрили деталі бойових дій військових КНДР проти армії України. Північнокорейські солдати, відправлені в Росію, перемістилися в Курську область.
Читайте також:
- Кім Чен Ин послав солдатів КНДР на війну з Україною: у Сеулі назвали причину
- КНДР готується масово виготовляти дрони: у Reuters сказали, як Путін допоміг Кім Чен Ину
- Кім Чен Ин садить Путіна на збройову голку
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред