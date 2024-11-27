Трамп може піти на прямі переговори з Кім Чен Ином: що про це відомо

Команда Трампа вважає, що такий крок знизить ризики збройного конфлікту на Корейському півострові.

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Трамп може провести прямі переговори з Кім Чен Ином / Колаж: Главред, Фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот із відео

Дональд Трамп може провести переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це повідомляє Reuters.

Команда Трампа переконана, що такі переговори можуть знизити ризики збройного конфлікту на Корейському півострові. До того ж оточення Трампа вважає, що прямий контакт допоможе "розтопити лід" та налагодити контакт між Вашингтоном та Пхеньяном.

Водночас слід зазначити, що остаточного рішення щодо цього питання ще нема. До того ж невідомо, чи погодиться північнокорейська сторона піти на такий контакт з Трампом, адже навіть місцеві ЗМІ не повідомляли про його перемогу на виборах.

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Нещодавно Кім Чен Ин ще й заявляв про те, що США нарощують напругу та підвищують ризики ядерної війни.

Війська КНДР в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що солдати КНДР добровільно пішли на смерть, воюючи проти України – WSJ розкрило причини. Основна мотивація бійців, які вирушають до Росії, полягає в беззаперечній відданості режиму.

Також раніше Главред повідомляв, що США вперше підтвердили участь військ КНДР в боях проти України. Військові КНДР почали брати участь в бойових діях проти українських підрозділів в Курській області, зазначили в Держдепі США.

Нагадаємо, у Сеулі розкрили деталі бойових дій військових КНДР проти армії України. Північнокорейські солдати, відправлені в Росію, перемістилися в Курську область.

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