Завертай голоблі: у Туреччині відповіли Путіну щодо Bayraktar для РФ

У Туреччині відмовили Володимиру Путіну в спільному виробництві Bayraktar / Baykardefence

Глава Президії оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір прокоментував інформацію про можливість будівництва в Росії заводу з виробництва легендарних ударних безпілотників Bayraktar.

Як підкреслив він у коментарі виданню Hurriyet Ankara, питання спільного виробництва БПЛА в РФ не розглядається.

"Не можу сказати, що це можливо. У наш порядок денний нічого не потрапило і робота не починалася", — цитує видання офіційного представника Туреччини.

Разом з тим він уточнив, що такий варіант може розглядатися в рамках турецької оборонної політики. Крім того, Анкара знаходиться в стадії вивчення технічної сторони питання.

Зазначимо, що раніше в ЗМІ спливла інформація про те, що Володимир Путін на зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом попросив турецького лідера сприяти спорудженню на території РФ заводу з виробництва безпілотників Байрактар.

читайте такожКатегорично за Україну: виробник "Байрактарів" сказав, що ніколи не продасть свої дрони в РФ

Раніше представник компанії відмовився коментувати пропозицію Путіна. Керівництво турецької компанія Baykar Makina - виробника Bayraktar заявило про те, що ніколи не буде продавати їх в Росію (ні зараз, ні в майбутньому).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що міністр оборони України Олексій Резніков Україна отримає ще десятки безпілотників "Байрактар". Про це наша держава вже домовилася з компанією-виробником.

Читайте ще: