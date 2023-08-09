Від вбивць до здирників: у Тюмені вже сто могил знищених в Україні найманців

Тим часом на кладовищі в Тюмені готують місця для нових поховань окупантів, ліквідованих в Україні.

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Кладовище найманців в Тюмені / Колаж: Главред, Фото: nemoskva.net

У російській Тюмені на ділянці кладовища, де ховають знищених в Україні окупантів РФ, в тому числі з ПВК Вагнера, вже більше сотні могил, і там готуються до нових поховань.

Причому в грудні минулого року тут було 18 могил, в основному лежали випускники військових училищ, кинуті в перші дні війни на територію України. Про це йдеться в матеріалі видання "Говорит неМосква".

Журналісти зазначають, що остання могила з датою смерті 28 червня 2023 року, але зовсім свіжа. Ховали недавно. Там лежить "казак" Андрій Зайцев. На війну пішов добровольцем восени 2022 року. Його знищили в боях під Бахмутом. Помер від втрати крові.

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Відзначається, що вагнерівців на кладовищі багато. Над їх могилами майорять прапори. Один з них - двічі судимий 49-річний Сергій Мездрін. У 2020 році Ленінський районний суд Тюмені виніс вирок злочинній групі, яка вимагала гроші, віджимала бізнес і погрожувала людям. Членом ОЗУ був і Мездрін. Він отримав 14 років колонії.

Тут же, в недавно викопаних рядах є могила 36-річного Євгена Гладких. Він - член особливо жорстокої банди, яка діяла в Тюмені в 2008-2017 роках. Називалася - "Банда ФСБ". Група з п'яти осіб, троє з яких були діючими співробітниками Федеральної служби безпеки Росії, вбивала бізнесменів через гроші, таксистів - заради їх машин, мігрантів – заради того, щоб перевірити патрони. За 9 років вбили семеро людей. Викрили угруповання поліцейські, які шукали вбивць мігрантів.

Олександру Толоконникову, коли його ліквідували в Україні, було 39 років. На сторінці у сестри в соцмережах в шапці профілю стоїть фото брата у військовій формі. Вона пишається, що той був в числі ПВК "Вагнер".

У матеріалі уточнюється, що російська влада офіційно не визнає, що 28 сектор на Червишівському тракті виділений спеціально для поховання знищених в Україні окупантів.

"Тим часом на кладовищі готують місце для нового поховання", - додали автори матеріалу.

Раніше Олексій Данілов заявив про те, що бунт Євгена Пригожина був спецоперацією Володимира Путіна. Він підкреслив, що метою спецоперації було виявлення генералів РФ, які були не згодні з Путіним і його оточенням.

Нагадаємо, що ПВК Вагнер припинила вербування найманців. Ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин підтвердив, що угруповання припинило набір нових найманців. Велика частина бойовиків знаходиться"у відпустці". Вагнер продовжує " працювати "в Африці," підготовчих центрах " Республіки Білорусь і визначається зі своїми подальшими планами.

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