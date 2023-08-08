Бунт Пригожина був спецоперацією Путіна: Данілов назвав мету Кремля

Спецоперація ПВК Вагнера була узгоджена з Володимиром Путіним, заявив секретар РНБО.

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Олексій Данілов прокоментував бунт Євгена Пригожина / УНІАН, скрін

Заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина був операцією, узгодженою з президентом РФ Володимиром Путіним, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі інформаційного телемарафону він підкреслив, що метою спецоперації було виявлення генералів РФ, які були не згодні з Путіним і його оточенням.

"Сьогодні вже можна сказати, що ця була операція, яка була узгоджена з Путіним для виявлення тих генералів, які були не зовсім налаштовані по відношенню саме до Путіна і його оточення. Є поняття про кількість генералів, які сьогодні відсторонені або частина з них знаходиться за гратами, відсторонена від своїх обов'язків. Це була така спецоперація", - сказав Данілов.

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Він також зазначив, що в РФ і далі триватимуть незгоди, тому що "кількість людей, які розуміють куди їх завів Путін з кожним днем ставати все більше".

Раніше повідомлялося про те, що ПВК Вагнер припинила вербування найманців. Ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин підтвердив, що угруповання припинило набір нових найманців. Велика частина бойовиків знаходиться "у відпустці". Вагнер продовжує "працювати" в Африці,"підготовчих центрах" Республіки Білорусь і визначається зі своїми подальшими планами.

Нагадаємо, у бойовиків ПВК Вагнер 30 липня заявили, що угруповання тимчасово припиняє набір найманців на 1 місяць. Причиною назвали неучасть у війні проти України та переїзд до Білорусі.

Раніше Пригожин зробив заяву з Білорусі, де він і частина бойовиків Вагнер змушені перебувати після невдалого походу на Москву. Пригожин заявив про ганьбу окупантів Росії І сказав, що його найманці поки не будуть воювати проти України. Вони почекають, коли з'явиться можливість, щоб "проявити себе на повну".

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