Залишати не можна ліквідувати: у Путіна ламають голову, що робити з нахабним Пригожиним - Кочетков

Серед силовиків в оточенні Путіна тривають дискусії щодо того, що робити з Пригожиним, впевнений експерт.

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Євген Пригожин, Володимир Путін / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Російський диктатор Володимир Путін не буде публічно реагувати на образи з боку ватажка ПВК Вагнер Євгенія Пригожина, тому що реакція означатиме визнання проблеми і те, що образили саме його, впевнений політичний аналітик Олександр Кочетков.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що якщо Путін почне на це якось реагувати, то цим визнає, що це було сказано проти нього.

"Якщо зараз запитати Пригожина, то він скаже, що мав на увазі Шойгу. Як у старому радянському анекдоті: "а кого ви мали на увазі?" А Путін, мовляв, це взагалі мій друг і найбільша фігура сучасності. Тому ні, якщо Путін почне на це якось реагувати, то цим визнає, що це було сказано проти нього, але Пригожин ні Путіна, ні когось із його найближчого оточення не називає. Зате він чітко формулює, хто його ворог - зокрема, губернатор Санкт-Петербурга Бєглов, але тут якийсь "дід". А Байден хіба не дід? Тобто визнавати цього йому не можна", - пояснив експерт.

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Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков-аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ" Південне " та заступник керівника прес-служби президента України.

Також Кочетков упевнений, що зараз серед силовиків в оточенні Путіна тривають дискусії щодо того, що робити з Пригожиним.

"Там конкуренція, яку Путін сам створив, а зараз вони від неї страждають, тому що не можуть прийняти рішення. За інформацією, яка у нас є, оточення Патрушева вважає, що Пригожина якраз треба залишати, а не ліквідувати, тому що він ще може бути корисним", - підсумував експерт.

Дивіться відео повного інтерв'ю Олександра Кочеткова Главреду:

Конфлікт Пригожина і Міноборони РФ

Раніше ватажок бандформувань найманців ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області. За його словами, захоплені позиції в місті він залишає Міноборони країни-агресора РФ.

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров заявив, що його підрозділи готові замінити в Бахмуті найманців приватної військової компанії"Вагнер", які нібито хочуть покинути місто-фортецю.

Після цього заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що насправді РФ лише стягує "вагнерівців" під Бахмут, щоб спробувати взяти місто до 9 травня. Цими "вагнерівцями" РФ замінює штурмові загони російських десантників.

При цьому представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Пригожин цинічно бреше у своїх заявах про ситуацію в Бахмуті і стан "вагнерівців". "Кухар Путіна" збрехав про дефіцит боєприпасів. Насправді в Бахмуті Донецької області тривають важкі бої, підкреслив Череватий.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк прокоментував публічне з'ясування стосунків між ватажком бандформувань ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та Міноборони країни-агресора РФ. Сварка Пригожина з Міністерством оборони Росії має на меті виключно відволікання уваги, підкреслив він.

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