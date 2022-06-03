У Білорусі розпочалася бойова підготовка військових підрозділів - Генштаб

У білоруських солдат розпочалась бойова підготовка / ua.depositphotos.com, УНИАН

Військові формування Білорусі почали бойову підготовку підрозділів. Вона розпочалась 1 червня. Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ.

Заходи з бойової підготовки розпочались у Брестській області, що межує з Волинською та Рівненською областями.

"З 1 червня розпочато проведення заходів бойової підготовки підрозділів збройних сил республіки білорусь на полігоні Вижловичі у Брестській області", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили на тому, що з території Білорусі досі існує значна загроза ракетних ударів по Україні.

Разом з тим, на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявили.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв прикордонні населенні пункти у Сумській та Чернігівській областях.

"З метою уточнення розташування позицій наших військ ворог вів розвідку із застосуванням БпЛА у окремих районах Сумської та Чернігівської областей. Завдав ракетного авіаційного удару в районі населеного пункту Краснопілля Сумської області та здійснив мінометний обстріл в районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області", - йдеться у повідомленні.

читайте такожЯк Україні зняти загрозу вторгнення з Білорусі

Чи загрожує Києву новий наступ РФ

Раніше російські опозиційні журналісти дізналися, що в Кремлі не відмовилися від ідеї захопити Київ - там знову почали обговорювати такі плани. При цьому Росія хоче закінчити війну проти України до осені цього року. У Путіна на два різних варіанти розвитку подій.

Але голова військової адміністрації столиці Микола Жирнов каже, що формування військ Російської Федерації на північ від українського кордону для нового наступу на Київ не спостерігається.

"Зараз, якщо дивитися на Брянську і Курську області, то фактичних ознак формування військ ми не спостерігаємо. Однак знаємо, що Російська Федерація може також використовувати і території Білорусі", - пояснив Жирнов.

Інші новини: