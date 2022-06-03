УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Білорусі розпочалася бойова підготовка військових підрозділів - Генштаб

3 червня 2022, 19:19

Заходи з бойової підготовки розпочались у Брестській області, що межує з Волинською та Рівненською областями.

У білоруських солдат розпочалась бойова підготовка / ua.depositphotos.com, УНИАН

Військові формування Білорусі почали бойову підготовку підрозділів. Вона розпочалась 1 червня. Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ.

Заходи з бойової підготовки розпочались у Брестській області, що межує з Волинською та Рівненською областями.

"З 1 червня розпочато проведення заходів бойової підготовки підрозділів збройних сил республіки білорусь на полігоні Вижловичі у Брестській області", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили на тому, що з території Білорусі досі існує значна загроза ракетних ударів по Україні.

Разом з тим, на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявили.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв прикордонні населенні пункти у Сумській та Чернігівській областях.

"З метою уточнення розташування позицій наших військ ворог вів розвідку із застосуванням БпЛА у окремих районах Сумської та Чернігівської областей. Завдав ракетного авіаційного удару в районі населеного пункту Краснопілля Сумської області та здійснив мінометний обстріл в районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області", - йдеться у повідомленні.

читайте такожЯк Україні зняти загрозу вторгнення з Білорусі

Чи загрожує Києву новий наступ РФ

Раніше російські опозиційні журналісти дізналися, що в Кремлі не відмовилися від ідеї захопити Київ - там знову почали обговорювати такі плани. При цьому Росія хоче закінчити війну проти України до осені цього року. У Путіна на два різних варіанти розвитку подій.

Але голова військової адміністрації столиці Микола Жирнов каже, що формування військ Російської Федерації на північ від українського кордону для нового наступу на Київ не спостерігається.

"Зараз, якщо дивитися на Брянську і Курську області, то фактичних ознак формування військ ми не спостерігаємо. Однак знаємо, що Російська Федерація може також використовувати і території Білорусі", - пояснив Жирнов.

Інші новини:

війна в Україні Білорусь російське вторгнення вторгнення Білорусі
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:19

У Білорусі розпочалася бойова підготовка військових підрозділів - Генштаб

19:18

У Дніпрі пролунав потужний вибух, є жертви: в чому причина

18:58

Україну атакує аномальна погода: синоптики назвали датуВідео

18:52

"Культ страшних передсмертних мук": Арестович висловився про Росію і окупантів

18:35

Важке озброєння і засоби ППО: посол України назвав терміни постачання ФРН для ЗСУВідео

Реклама
18:31

"Яке мурло": у Мережі розгорівся скандал через режисерку Байрак, яка підтримала війну в УкраїніВідео

18:26

"Я вила, ніби хтось вмер": Оля Полякова назвала свій справжній вік

18:14

Україну чекають бої за Краматорськ і Слов'янськ: як зупинити окупантівПогляд

18:08

Ретроградний Сатурн 4 червня для всіх знаків: у кого на півроку будуть заморожені всі доходи та планиВідео

18:06

Літнє сонцестояння 2022: що потрібно зробити, щоб залучити благополуччя і здоров'я

17:56

Війська РФ зміцнюють позиції поблизу Сумської та Чернігівської областей: чи буде повторне вторгненняВідео

17:48

"Вантажимося і йдемо": пропагандисти РФ зняли удар по ЗСУ і нарвалися на жорстку відповідьВідео

17:38

ЄС офіційно скасував на рік всі мита і збори з українського експортуВідео

17:15

Коханка Путіна Кабаєва, засновник "Яндекса" і російські кати Бучі: хто потрапив під нові санкції ЄСВідео

17:15

Гроші будуть литися рікою: 4 знака зодіаку чекає багатство в червні 2022Відео

17:13

"Ви що, кінчені?": Кошовий зі сльозами на очах наїхав на знайомих з рідного ЛуганськаВідео

17:10

"Крим і культура поза політикою": Фагот жорстко розкритикував Гребенщикова за його минулі путінські наративиВідео

17:09

Центрально-східна Європа підтримує вступ України до НАТО та ЄС – опитуванняВідео

16:58

Бої під Сєвєродонецьком: ЗСУ відкинули окупантів від двох населених пунктівВідео

16:43

ЄС поставить Угорщину на місце: експерт пояснив, як відповісти на шантаж ОрбанаВідео

Реклама
16:35

Росія "досягла певних результатів" в Україні: Пєсков про те, скільки триватиме спецопераціяВідео

16:32

"Сирійського м'ясника" Дворнікова відсторонили від командування окупантами в Україні-CIT

16:15

Право вето для Угорщини у ЄС: чому про нього простіше заявити, ніж зробитиПогляд

16:13

"Він перебуває у військовому стані": Кошовий розповів про важку зустріч із Зеленським під час війниВідео

15:59

Росія вербує найманців в "ЛДНР": формує ДРГ і закидає в тил УкраїниВідео

15:59

"Боїться розлютити Путіна": Гордон пройшовся по журналістці, яка співчуває Україні

15:48

Коштує до трьох сотень гривень: в Україні активно продають послугу "постояти в черзі на заправці"

15:43

"Це як потрапити в Західний Берлін": полонені бойовики "ЛДНР" відмовляються від обмінуВідео

14:59

Неймовірно смачний і хрусткий рулет з трьох інгредієнтів за 10 хвилин: простий рецептВідео

14:54

Дзвінки вбивці Путіну, "діряві" санкції, "мукання" і "боягузтво": Грібаускайте різко висловилася на адресу Заходу

14:42

"Донецького котла" не буде: Гіркін закотив істерику через провал Росією другого етапу війниВідео

14:27

Алан Бадоєв спільно з телеканалом 1+1 оголошує збір матеріалів для документального фільму про війнуВідео

14:21

Поляки переконані, що РФ атакує країни Євросоюзу, а угорці - не вірять: нове опитування

14:19

Повернулися в СРСР: в окупованому Бердянську люди залишилися без грошей та міняють речі на їжу

14:04

Туреччина незаконно купує вкрадене в Україні зерно – посолВідео

13:38

Зляться, що українці їздять по світу: росіяни в безсилій люті крадуть магніти з холодильників - СБУ

13:38

Німеччина боїться допомагати Україні у війні з РФ: уникає початку третьої світової війниВідео

13:22

"Штурмували" військкомат 5 разів, батькам дзвонили вже з фронту: брати з Рівного загинули на війніВідео

13:20

Як Україні зняти загрозу вторгнення з БілорусіПогляд

13:15

Бійці ЗСУ швидко і надійно ліквідували російських десантників, які творили звірства під КиєвомВідео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 4 червня 2022: Левам – везіння, Дівам – інтриги, Скорпіонам - витратиВідео

12:52

Прикинулась мертвою: на Київщині рашисти жорстоко розстріляли 13-річну дівчинку, вона дивом врятуваласяВідео

12:16

"Просився додому, хотів холодцю": повчальна історія 21-річного полоненого окупанта-контратникаВідео

12:14

28 окупантів відправили у пекло: ЗСУ знищили на Запоріжжі 3 танки і 7 ББМ, взяли трофеїВідео

11:35

Ексдепутату Держдуми Невзорову з дружиною дали українське громадянство

11:34

Заяви для американців: чому не варто шукати "зраду" у риториці СШАПогляд

11:33

ТСН проведе спеціальний випуск новин до 100 днів з початку війни росії проти України

11:22

Євросоюз остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії: список обмежень

11:08

Бійці ЗСУ за кордоном навчаються стріляти з потужної зброї HIMARS - журналіст Пентагону

11:05

Окупанти вбили шістьох людей у Маріуполі для зйомки пропагандистського роликаФотоВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти