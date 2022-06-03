Війська РФ зміцнюють позиції поблизу Сумської та Чернігівської областей: чи буде повторне вторгнення

Чи можливий повторний наступ на Суми та Чернігів / Reuters, УНІАН

Російські війська зміцнюють свої позиції поблизу Сумської та Чернігівської областей. Командування РФ здійснює переміщення військ. Про це заявив спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що поки немає підстав вважати, що скоро може бути здійснено повторне вторгнення на територію України в Чернігівській або Сумській областях.

"Такого угруповання, яке повторно могло б здійснити вторгнення в Україну на напрямку Чернігівщини чи Сумщини, ми не фіксуємо", - сказав Андрій Демченко.

Поки українська сторона не може точно встановити, яка кількість російських бійців і ворожої техніки знаходиться біля кордонів.

Варто відзначити, що рашисти продовжують щодня обстрілювати прикордонні населені пункти в Сумській і Чернігівській областях. У Держприкордонслужбі вважають, що таким чином вони не дають українським військовим перейти на позиції в інших регіонах України, де спостерігаються більш запеклі бої.

"Вони змушують військове командування України тримати сили біля кордону, а не перекидати їх на більш загрозливі напрямки", - пояснив Демченко.

Українські захисники продовжують зміцнювати свої позиції, щоб не пустити ворога в разі повторного нападу.

читайте також"Потрібно будувати лінії оборони": Жданов оцінив ризики повторного наступу РФ на Київ, Суми та Чернігів

Чи загрожує Києву новий наступ РФ

Раніше російські опозиційні журналісти дізналися, що в Кремлі не відмовилися від ідеї захопити Київ - там знову почали обговорювати такі плани. При цьому Росія хоче закінчити війну проти України до осені цього року. У Путіна на два різних варіанти розвитку подій.

Але голова військової адміністрації столиці Микола Жирнов каже, що формування військ Російської Федерації на північ від українського кордону для нового наступу на Київ не спостерігається.

"Зараз, якщо дивитися на Брянську і Курську області, то фактичних ознак формування військ ми не спостерігаємо. Однак знаємо, що Російська Федерація може також використовувати і території Білорусі", - пояснив Жирнов.

Інші новини: