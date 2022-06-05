Українського нардепа затримали в Молдові: він був внесений Білоруссю в базу розшуку Інтерполу

Українського нардепа затримали в Молдові / УНІАН

Прикордонна поліція Молдови затримала народного депутата України Євгена Яковенка за запитом Білорусі.

За інформацією журналістів Deschide, Яковенка було затримано прикордонною поліцією Молдови та доставлено до слідчого ізолятора.

У свою чергу глава бюро Інтерполу в Кишиневі Віорел Тентю підтвердив, що Білорусь звинувачує українського нардепа у хабарництві і корупції і зареєструвала запит на його арешт і екстрадицію.

Євген Яковенко потрапив до Верховної Ради в 2019 році. Він балотувався від партії "Батьківщина", очолюваної колишнім прем'єром Юлією Тимошенко. Яковенко переміг в окрузі № 52 в Донецькій області. Однак, потрапивши до парламенту, Яковенко вирішив залишитися безпартійним.

читайте також"Наказ був відданий": Білорусь планувала вторгнутися в Україну - ТихановськаМолдавське видання зазначає, що Яковенко боровся на виборах 2019 року проти команди українського олігарха і кума Путіна Віктора Медведчука. Після перемоги на виборах команда Медведчука звинуватила Яковенка у фальсифікації результатів виборів і підкупі виборців.

У прикордонній службі Молдови зазначають - український депутат був внесений Білоруссю в базу розшуку Інтерполу. Там уточнюють - його звинувачують у хабарництві та корупції.

Як повідомляється, український депутат перебуває в СІЗО. Не виключена його екстрадиція до Білорусі.

Раніше повідомлялося, що екс-президент Молдови Ігор Додон був затриманий у справі про корупцію та державну зраду. За даними правоохоронних органів, його затримали на 72 години.

Разом з Додоном затримали його кума Петра Меріняну, який намагався знищити докази у справі проти колишнього президента.

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