Загроза нового наступу РФ: глава ВА Києва назвав два небезпечних напрямки

Росія від своєї агресивної мети оволодіти всією територією України не відмовилася, попередив Микола Жирнов.
Ознак формування військ Російської Федерації на північ від українського кордону для нового наступу на Київ не спостерігається.
"Зараз, якщо дивитися на Брянську і Курську області, то фактичних ознак формування військ ми не спостерігаємо. Однак знаємо, що Російська Федерація може також використовувати і території Білорусі", - заявив глава військової адміністрації столиці Микола Жирнов, інформує офіційний портал Києва.
Він додав, що Росія від своєї агресивної мети оволодіти всією територією України не відмовилася.
"Київ як столиця є пріоритетною метою для захоплення російськими військами. Враховуючи значну кількість людського і матеріально-технічного ресурсу, небезпека повторного наступу залишається", - додав Жирнов.
"Ми розуміємо, що для повторного наступу потрібно створити велике угруповання військ, а для цього потрібен час на підготовку особового складу, озброєння військовою технікою та матеріально-технічними засобами. У сьогоднішніх умовах раптово або за короткий термін цього здійснити неможливо", - зазначив Жирнов.
За його словами, щодня пильно відслідковуються дії противника.
"І готуємося до його зустрічі: готуємо рубежі і позиції в інженерному відношенні, будуються оборонні споруди, певна місцевість готується для мінування, проводиться підготовка військ з урахуванням накопиченого досвіду", - підкреслив він.
"Загроза існує і буде існувати, поки ми не переможемо, проте Київ готується дати належну відсіч ворогові!" - заявив Жирнов.
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Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України на півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, змогли просунутися вперед в середньому на 8-10 км.
Про успішні дії захисників України стало відомо ввечері в неділю, 29 травня.
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