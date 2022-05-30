Загроза нового наступу РФ: глава ВА Києва назвав два небезпечних напрямки

Микола Жирнов оцінив загрозу нового наступу РФ / генштаб ЗСУ

Ознак формування військ Російської Федерації на північ від українського кордону для нового наступу на Київ не спостерігається.

"Зараз, якщо дивитися на Брянську і Курську області, то фактичних ознак формування військ ми не спостерігаємо. Однак знаємо, що Російська Федерація може також використовувати і території Білорусі", - заявив глава військової адміністрації столиці Микола Жирнов, інформує офіційний портал Києва.

Він додав, що Росія від своєї агресивної мети оволодіти всією територією України не відмовилася.

"Київ як столиця є пріоритетною метою для захоплення російськими військами. Враховуючи значну кількість людського і матеріально-технічного ресурсу, небезпека повторного наступу залишається", - додав Жирнов.

"Ми розуміємо, що для повторного наступу потрібно створити велике угруповання військ, а для цього потрібен час на підготовку особового складу, озброєння військовою технікою та матеріально-технічними засобами. У сьогоднішніх умовах раптово або за короткий термін цього здійснити неможливо", - зазначив Жирнов.

За його словами, щодня пильно відслідковуються дії противника.

"І готуємося до його зустрічі: готуємо рубежі і позиції в інженерному відношенні, будуються оборонні споруди, певна місцевість готується для мінування, проводиться підготовка військ з урахуванням накопиченого досвіду", - підкреслив він.

"Загроза існує і буде існувати, поки ми не переможемо, проте Київ готується дати належну відсіч ворогові!" - заявив Жирнов.

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Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України на півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, змогли просунутися вперед в середньому на 8-10 км.

Про успішні дії захисників України стало відомо ввечері в неділю, 29 травня.

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