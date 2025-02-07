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Орбана чи Фіцо: чи змусить Путін "свиту" в Європі підтримати РФ на переговорах

Даяна Швець
7 лютого 2025, 12:23
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Можливе створення контактної групи з впливових європейських держав.
Орбан, Фицо, Путин
Чи може Орбан і Фіцо допомогти РФ у переговорах / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, сайт Кремля, скрін з прес-конференції Орабана і Фіцо

Що сказав Фесенко:

  • Обговорюються різні варіанти участі європейців у переговорах
  • Україна не допустить участі Орбана та Фіцо на стороні РФ

Наразі найбільш ймовірний формат переговорів – три сторони: Україна, Росія і США як модератор. Однак формат може бути розширений. Голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир Фесенко прокоментував, чи може Путін в наполягати на участі Орбана або когось подібного, для "балансу" та підтримки Росії.

На його думку, це не є реальним, адже участь будь-кого в переговорах має бути узгоджена і Росією, і Україною. А, якщо одна зі сторін блокує участь якоїсь країни, то це неможливо.

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"Якщо у переговорах братиме участь Європейський Союз, то Угорщина вже є його частиною, тому немає сенсу окремо долучати Орбана. Однак наразі обговорюються різні варіанти участі європейців у переговорах. Перший – участь представників Європейського Союзу. Хоча у Європі є Велика Британія, яка, не є членом ЄС і може бути одним із суб’єктів створення миротворчого корпусу. Може бути і НАТО. Однак, оскільки США також є частиною НАТО, тут теж є певні нюанси", - зазначає політолог в інтерв'ю Главреду.

Також ймовірним варіантом, за словами Фесенка, є участь Польщі, яка головує в Європейському Союзі з 1 січня до 1 липня, поляки зацікавлені в такій ролі.

"Як варіант можливе створення контактної групи з впливових європейських держав, які або надсилають спільну делегацію, або доручають комусь представляти їх на переговорах. Але жодного рішення відносно того, хто від Європи братиме участь у переговорах, на даний момент немає", - заявив експерт.

Однак, найголовніше, за словами Фесенка, що Україна точно не погодиться, щоб в переговорах брали участь прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, тому що вони на боці РФ.

Орбана чи Фіцо: чи змусить Путін 'свиту' в Європі підтримати РФ на переговорах
Роберт Фіцо / Інфографіка - Главред

Переговори РФ і України - які прогнози дає Фесенко

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Фесенко висловив думку, що під час переговорів Путін вимагатиме роззброєння України. Своєю чергою, Україна наполягатиме на зменшенні ракетних арсеналів РФ.

Окрім цього, на думку експерта, РФ може погодитися на миротворців із НАТО. Ними можуть стати сили з відносно нейтральних країн, серед яких Індія і Китай - обидві країни є членами BRICS.

Також Фесенко назвав спосіб змусити РФ дотримуватися режиму припинення вогню. Існує цікавий та надійний механізм контролю за лінією зіткнення та демілітаризованими зонами.

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Хто такий Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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