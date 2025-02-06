Путін вимагатиме роззброєння України: чи піде на такий крок Київ заради миру

Росія хоче послабити Україну, переконаний експерт.

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Росіяни знову заговорили про "демілітаризацію" України / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube звернення Путіна, 4-а ОТБр

Ключове з заяв Фесенка:

Росія наполягатиме на скороченні української армії

Кремль повинен зменшити чисельність військ у прикордонних регіонах та на окупованих територіях

Якщо Путін вимагатиме скорочення техніки, Україна наполягатиме на зменшенні ракетних арсеналів РФ

Росія, ймовірно, знову вимагатиме скорочення українських Збройних сил у майбутніх переговорах, проте Україна не погодиться на одностороннє роззброєння. Про це заявив голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир Фесенко, аналізуючи вимоги Кремля.

Фесенко нагадав, що на переговорах у Стамбулі 29 березня 2022 року не було підписано жодних угод. Українська сторона запропонувала концепцію мирного договору, яка включала відмову від перспективи членства в НАТО. Тоді це влаштувало росіян, і, ймовірно, саме це могло стати причиною їхнього відходу з Київщини та північних регіонів України.

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"Україна хотіла, щоб у відповідь на відмову від НАТО росіяни повністю вийшли на рубежі станом на 24 лютого 2022 року. Але цього не сталося – і це важливий момент", - зазначив експерт в інтерв'ю Главреду.

Росія хоче зменшити армію України

За словами Фесенка, Путін зараз згадує про скорочення української армії, він посилається на російський проєкт договору від 15 квітня 2022 року, а це не "Стамбул".

"У цьому проєкті Москва пропонувала скоротити Збройні сили України приблизно в три-чотири рази – до 80 тисяч осіб, а також значно обмежити певні види озброєнь. Україна на це не погодилася. Це була виключно російська позиція. І це дійсно стане однією з ключових проблем на майбутніх переговорах.", - говорить Фесенко.

Київ протидіятиме вимогам Кремля

Як пояснює політолог, Росія майже напевно знову вимагатиме скорочення української армії, але ми не погодимося на одностороннє роззброєння – це абсолютно неприпустимо.

"Тому може обговорюватися паритетне скорочення Збройних сил. Наприклад, умовно кажучи, ми могли б скоротити армію до 300 тисяч осіб, але за тієї ж умови, що й Росія зменшить чисельність своїх військ у регіонах, що межують з Україною, та на окупованих територіях. Тобто має бути паритет: російська військова присутність у регіоні не може перевищувати чисельність українських військ", - каже експерт.

Україна не піде на одностороннє роззброєння

На його думку, Київ має застосовувати асиметричну тактику на переговорах: якщо Росія вимагатиме скорочення танків та бронетехніки, Україна повинна наполягати на зменшенні ракетних арсеналів РФ.

"Якщо вони пропонують заборону на ракетні озброєння для нас – ні, тоді те саме для Росії. А у Росії ж ракети не тільки проти нас, а й проти НАТО, проти США", - говорить експерт.

Окрім цього, за словами Фесенка, питання демобілізації також неминуче. Коли Зеленський говорить про 800 тисяч або навіть мільйон військових, це в ідеальному варіанті.

Як висновок, Фесенко зазначає, що треба продумати стратегію та тактику переговорів щодо озброєнь так, щоб нейтралізувати російські вимоги та забаганки. Певні скорочення можливі, але головне, щоб вони були паритетними, вважає політолог.

Переговори Росії та України - що відомо

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський погодився на переговори із Путіним. За його словами, якщо це буде єдиний варіант, за якого можна буде принести мир громадянам України, він не відмовиться від такого кроку.

Згодом очільник України Володимир Зеленський розкрив, яке перше питання порушить з Путіним. Він наголосив, що питання звільнення Запорізької АЕС буде ключовим на першій зустрічі з представниками Росії.

Водночас експерт Володимир Фесенко прокоментував, чи відбудуться переговори про мир без України. Він висунув припущення, що російська влада наполягає на тому, що українська влада, а особливо президент Зеленський, нібито нелегітимна.

Більше прогнозів та думок Фесенка:

Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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