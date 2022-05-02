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Арестович заявив, що на території РФ почав діяти легіон Свобода Росії

2 травня 2022, 06:34

У легіоні Свобода Росії, який виступив проти путінського режиму і вступив у війну на боці України, багато хто чекає на мобілізацію, щоби озброїтися.

Олексій Арестович
Олексій Арестович розповів про легіон, який діє всередині Росії / Фокус

Радник голови Jфісу президента України Олексій Арестович заявив, що на території РФ з'явилися осередки легіону Свобода Росії. Таку назву носить підрозділ Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення. До його складу входять колишні військові РФ і росіяни, які раніше не були членами таких формувань.

"Вже є легіон Свобода Росії, який діє всередині Росії...У них є родичі, друзі тощо, і пішов вогонь вільної Росії по РФ", - сказав Арестович 1 травня в ефірі Фейгін Live.

За його словами, це другий неминучий етап, яким наша країна не управляє.

Осередки цього легіону з'явилися в різних регіонах Росії, до них приєднуються люди.

"Якось автоматично процес пішов, ми не вважаємо за потрібне туди лізти. Все, Росія піднімається. Люди піднімаються на збройну боротьбу по всій РФ. І Росія буде вільною", - заявив радник глави ОП.

У kегіоні Свобода Росії, який виступив проти путінського режиму і вступив у війну на боці України, багато хто чекає на мобілізацію, щоб озброїтися.

"Люди, які в цих осередках, прямо говорять: "У нас зброї немає, але ми почекаємо на мобілізацію"", – сказав Арестович.

Як повідомляв Главред, через провал вторгнення в Україну президент країни-агресора Росії Володимир Путін нібито близький до того, щоб оголосити Україні війну замість нинішньої "спеціальної операції".

Як пише британська газета The Sun, це дозволило б провести в Росії масову мобілізацію і заповнити втрати в лавах загарбників, а також набрати більше призовників на строкову службу. Крім того, в такому випадку РФ змогла б оголосити воєнний стан і звернутися за підтримкою до своїх міжнародних союзників, зокрема, до Білорусі.

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