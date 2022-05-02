Арестович заявив, що на території РФ почав діяти легіон Свобода Росії

У легіоні Свобода Росії, який виступив проти путінського режиму і вступив у війну на боці України, багато хто чекає на мобілізацію, щоби озброїтися.
Радник голови Jфісу президента України Олексій Арестович заявив, що на території РФ з'явилися осередки легіону Свобода Росії. Таку назву носить підрозділ Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення. До його складу входять колишні військові РФ і росіяни, які раніше не були членами таких формувань.
"Вже є легіон Свобода Росії, який діє всередині Росії...У них є родичі, друзі тощо, і пішов вогонь вільної Росії по РФ", - сказав Арестович 1 травня в ефірі Фейгін Live.
За його словами, це другий неминучий етап, яким наша країна не управляє.
Осередки цього легіону з'явилися в різних регіонах Росії, до них приєднуються люди.
"Якось автоматично процес пішов, ми не вважаємо за потрібне туди лізти. Все, Росія піднімається. Люди піднімаються на збройну боротьбу по всій РФ. І Росія буде вільною", - заявив радник глави ОП.
У kегіоні Свобода Росії, який виступив проти путінського режиму і вступив у війну на боці України, багато хто чекає на мобілізацію, щоб озброїтися.
"Люди, які в цих осередках, прямо говорять: "У нас зброї немає, але ми почекаємо на мобілізацію"", – сказав Арестович.
Як повідомляв Главред, через провал вторгнення в Україну президент країни-агресора Росії Володимир Путін нібито близький до того, щоб оголосити Україні війну замість нинішньої "спеціальної операції".
Як пише британська газета The Sun, це дозволило б провести в Росії масову мобілізацію і заповнити втрати в лавах загарбників, а також набрати більше призовників на строкову службу. Крім того, в такому випадку РФ змогла б оголосити воєнний стан і звернутися за підтримкою до своїх міжнародних союзників, зокрема, до Білорусі.
Інші новини:
- "Ніяка це не спецоперація": російський солдат "прозрів" у полоні та готовий воювати за Україну
- Полонений капітан російської армії вирішив воювати проти Путіна
- Рашист, який потрапив у полон і обміняний на воїна ЗСУ, знову хоче воювати проти України