Чим лікуватимуть коронавірус: у МОЗ розповіли, які препарати закуплені / Reuters

У грудні 2021 року українські чиновники від медицини оновили протокол надання медичної допомоги для лікування коронавірусу COVID-19. Про це повідомляють представники пресслужби МОЗ.

За їх інформацією, чиновники вже закупили два препарати і підписали угоди на покупку ще з двома виробниками.

Наприклад, для лікування в стаціонарних відділеннях лікарень були закуплені "Ремдесевір" (більше 66 тисяч флаконів) і "Тоцилізумаб" (більше 3 тисяч флаконів).

Крім того, був підписаний договір на поставку 300 тисяч курсів "Молнупіравір" ‒ спеціального препарату для амбулаторного лікування COVID-19. Просто для того, щоб убезпечити, в першу чергу, людей в групах ризику від переходу захворювання ‒ з легкого ступеня тяжкості до середньої і важкої.

Також підписано попередній договір про закупівлю 300 тисяч курсів лікування препаратом "Паксловід".

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Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці, 21 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 20 156 жителів країни (добою раніше було 18 479). У тому числі захворіли 2464 дитини і 429 медпрацівників.

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін раніше попереджав, що МОЗ прогнозує нову хвилю COVID-19 в Україні вже через півтора-два тижні. Пікові показники захворюваності можуть фіксуватися в лютому-березні. Поступова стабілізація ситуації очікується в квітні.

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