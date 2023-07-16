"Вони нам не потрібні": у Зеленського прокоментували "покущення" на Собчак і Симоньян

Радник керівника офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк заявив, що топова російська пропагандистка Маргарита Симоньян і скандальна світська левиця (і медіаперсонаж) Ксенія Собчак "ні на що не впливають", і тому, мовляв, українські спецслужби не могли планувати замах на них. Про це чиновник заявив в ефірі телемарафону.
"Вони нам абсолютно точно не потрібні. Вони ні на що не впливають. Вони не грають сьогодні якусь важливу роль в тому, що відбувається, ні в рамках війни в цілому, ні в рамках втрати Росією позицій в глобальному сенсі. Вони позбавлені сенсу", - сказав він.
Справа в тому, що напередодні в ФСБ країни-агресора РФ заявили про те, що нібито запобігли підготовці "українськими спецслужбами" вбивства Маргарити Симоньян і Ксенії Собчак.
Затримані у цій справі росіяни заявили в ФСБ, що, мовляв, готували замахи "за завданням СБУ" за винагороду в розмірі півтора мільйонів рублів за кожне вбивство.
Басманний суд Москви заарештував сімох членів "націоналістичних організацій", які підозрюються у даній справі.
Нагадаємо, раніше російська пропагандистка Маргарита Симоньян після декількох днів мовчання вперше прокоментувала спробу ватажка ПВК"Вагнер" Євгенія Пригожина здійснити військовий переворот в країні-агресорі РФ.
Раніше також повідомлялося, що пропагандистка Маргарита Симоньян злякалася за своє життя після голосування в Telegram-каналі УНІАН. Фанатка путінського режиму і війни проти України вважає, що вона, і ще один кремлівський зливний бачок Володимир Соловйов стануть наступними після Дугіної, Татарського і Прилєпіна.
До того Собчак в країні-агресорі захейтили за архівне фото у вишиванці.
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