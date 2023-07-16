"Вони нам не потрібні": у Зеленського прокоментували "покущення" на Собчак і Симоньян

Маргарита Симоньян і Ксенія Собчак ні на що не впливають, а тому українські спецслужби не стали б планувати замах на них, сказав Михайло Подоляк.

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Ні Собчак, Симоньян нічого не вирішують - Подоляк / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Радник керівника офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк заявив, що топова російська пропагандистка Маргарита Симоньян і скандальна світська левиця (і медіаперсонаж) Ксенія Собчак "ні на що не впливають", і тому, мовляв, українські спецслужби не могли планувати замах на них. Про це чиновник заявив в ефірі телемарафону.

"Вони нам абсолютно точно не потрібні. Вони ні на що не впливають. Вони не грають сьогодні якусь важливу роль в тому, що відбувається, ні в рамках війни в цілому, ні в рамках втрати Росією позицій в глобальному сенсі. Вони позбавлені сенсу", - сказав він.

Справа в тому, що напередодні в ФСБ країни-агресора РФ заявили про те, що нібито запобігли підготовці "українськими спецслужбами" вбивства Маргарити Симоньян і Ксенії Собчак.

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Затримані у цій справі росіяни заявили в ФСБ, що, мовляв, готували замахи "за завданням СБУ" за винагороду в розмірі півтора мільйонів рублів за кожне вбивство.

Басманний суд Москви заарештував сімох членів "націоналістичних організацій", які підозрюються у даній справі.

Нагадаємо, раніше російська пропагандистка Маргарита Симоньян після декількох днів мовчання вперше прокоментувала спробу ватажка ПВК"Вагнер" Євгенія Пригожина здійснити військовий переворот в країні-агресорі РФ.

Раніше також повідомлялося, що пропагандистка Маргарита Симоньян злякалася за своє життя після голосування в Telegram-каналі УНІАН. Фанатка путінського режиму і війни проти України вважає, що вона, і ще один кремлівський зливний бачок Володимир Соловйов стануть наступними після Дугіної, Татарського і Прилєпіна.

До того Собчак в країні-агресорі захейтили за архівне фото у вишиванці.

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