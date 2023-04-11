"Він – ніхто, функція": фігура Кадирова сильно роздута – Таїпов

Роль Рамзана Кадирова і його вплив сильно перебільшені, впевнений Муса Таїпов.

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Муса Таїпов оцінив роль фігури Рамзана Кадирова / УНІАН, скріншот

Роль Рамзана сильно перебільшується, проте він є лише московським призначенцем і главою окупаційного режиму, заявив член президії уряду тимчасово окупованої Росією Чеченської республіки Ічкерія, представник ЧРІ у Франції, племінник Джохара Дудаєва Муса Таїпов.

"Це - функція. І роль Кадирова, і його вплив сильно перебільшені", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

За слова представника уряду ЧРІ, до Кадирова потрібно ставитися так само, як і до ватажків "ДНР" або "ЛНР".

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"Припустимо, колаборант Аксьонов в Криму, хіба він щось вирішує? Чи ватажки Луганської, Донецької, Херсонської окупаційної адміністрацій? Вони - ніхто", - пояснив він.

Разом з тим племінник Дудаєва критично оцінив введення Україною санкцій проти дочки Кадирова.

"В України не настільки багато сил, щоб їх розпорошувати на всякі дрібні сошки. Потрібно знати ворога, потрібно позначити його. Дочка Кадирова - хто вона? Вона командує дивізіями, батальйонами, полками, розробляє військові операції? Ні, це просто дочка Кадирова. Ну призначив він її кимось, чи то в культурі, чи то ще десь, але у Кадирова ще є домашній звіринець - може проти них теж санкції ввести? Проти коней, тигра, який у нього, кажуть, є, лев десь в клітці, може бути крокодил. Це щось принизливе - не в образу буде сказано, але мені сумно це спостерігати", — додав Таїпов.

Хто такий Муса Таїпов Народився в Казахстані, де жив чеченський народ в депортації. Був в особистій охороні Джохара Дудаєва перед обранням того президентом в 1991 році. Ветеран Першої та Другої чеченських воєн. Працював у державних структурах Чечні. Брав участь у партизанській війні з РФ в горах. Після еміграції став представником ЧРІ у Франції.

Нагадаємо, раніше Рамзан Кадиров з'явився на публіці після чуток про його хворобу. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад. Глава Чечні брав участь у зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

Глава Кабінету Міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв заявив, що Рамзан Кадиров став залежний від якихось лікарських препаратів. Їх він вживає вже 15 років.

Колишній віце-президент "ЮКОСа" Леонід Невзлін заявляв, що главу Чечні Рамзана Кадирова могли отруїти. У нього почалися серйозні проблеми з нирками, що може бути симптомом отруєння. На лікування Кадиров навіть поїхав в Об'єднані Арабські Емірати, а коли приїжджає в Чечню, то з ним туди їде лікар з ОАЕ.

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