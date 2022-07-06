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"Він не в комі, ще ходить": мольфарка спрогнозувала, коли помре Путін

6 липня 2022, 09:38

Магдалена Мочіовскі стверджує, що Путін дійсно серйозно хворий. Для відновлення сил він використовує зокрема і нетрадиційну медицину.

Володимир Путін
Володимир Путін пройшов хіміотерапію, заявила мольфарка / Reuters

У Мережі неодноразово з'являлася інформація про те, що президент країни-агресорки Володимир Путін серйозно хворий і дні його полічені. Мольфарка Магдалена Мочіовскі каже, що господар Кремля насправді нездоровий та для відновлення сил використовує зокрема і нетрадиційну медицину. Однак в якийсь момент ці методи перестануть діяти.

"Нетрадиційні способи зцілення йому (Путіну, - ред.) призначають його шамани, до яких він їздить до Сибіру. Він це практикує. Є дуже багато нетрадиційних методів, за допомогою яких можна підкріпити організм. І коли його батарейка вже сідає, він летить до Сибіру, купається в крові оленів і багато іншого. Він посилює себе і потім йде далі в бій", - розповіла екстрасенс в ефірі Апостроф TV.

Мочіовскі додала, що настане день, коли ці методи вже не будуть допомагати Путіну, тому що з часом вони вичерпують себе.

"Він хворий. Це видно по ньому, видно по його енергетиці, видно по його виду. Він хворий на онкологію. Традиційними і нетрадиційними методами лікування зараз роблять все для того, щоб його витягнути з цього стану", - розповіла фахівець.

читайте такожПутін і Шойгу "омолоджуються" в кривавих ваннах з рогів оленів - ЗМІЕкстрасенс вважає, що Путін не в комі.

"У комі його немає, він ще ходить. Але те, що він пройшов хіміотерапію, це явно видно по всьому організму. Ми це бачимо як по енергетиці, так і по міміці. Більш того, метастази в організмі його поглинають", - резюмувала Мочіовскі.

Путін хворий - що відомо

Президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики виявили у нього рак крові, пише британське видання The Mirror з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ.

Ексглава британської розвідки Крістофер Стіл, який раніше керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні, також вважає, що Путін дійсно серйозно хворий, однак поки незрозуміло, яка саме це хвороба.

На початку червня журналістам стало відомо, що Путіна готують до операції. За даними ЗМІ, у президента РФ діагностували рак підшлункової залози. Хвороба прогресує. Операція якщо і продовжить життя Путіна, то ненадовго. На думку джерел, мова йде максимум про 3-4 місяці.

Пізніше ЗМІ писали з посиланням на джерела в розвідці, що президент країни-агресорки Володимир Путін впав у кому нібито після невдалої операції.

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