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Експерт пояснила, чи отримає що-небудь Україна від відходу з життя Путіна

16 червня 2022, 04:43

Експерт Олена Снігир детально пояснила в ефірі української радіостанції, що станеться, якщо Росія опиниться без Путіна - через його смерть або відсторонення.

Путін хворий
Експерт пояснила, чи отримає що-небудь Україна від відходу з життя Путіна колаж фото ua.depositphotos.com, УНІАН

У разі, якщо російський диктатор Путін раптово помре чи буде відсторонений від влади, то війна, яку він розв'язав проти України, напевно не вщухне. Про це заявила відомий фахівець з Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Олена Снігир, повідомляє "Радіо НВ".

"Якщо пройде швидка зміна лідера в Кремлі — однієї фігури на іншу, то у нас буде дуже короткий проміжок часу — перепочинок, пауза. А може бути і не буде взагалі. Зараз це не Путін, це вся Росія така. Він їх усіх вимазав у крові. Всі вони підписалися під тим, що вони фашисти, нацисти. Вони всі говорили, що мають намір вчинити злочин геноциду проти українців", — говорить вона.

Снігир каже - за всіма канонами міжнародного гуманітарного права, всі росіяни несуть провину за війну в Україні. Відповідно, не тільки Путіна і його найближчих поплічників, а й інших росіян повинні судити, як колись нацистів ‒ незалежно від того, вбивали вони українців своїми руками або працювали пропагандистами.

"Вони самі створили ситуацію, коли у них немає виходу, немає запасного плану. Україна не може дати їм піти безкарно, тому вони будуть боротися за своє існування і зацікавлені в збереженні цієї рабської системи, нового кріпосного ладу. [...] Вони зацікавлені, тому що тільки ця система їх годує. [...] Тому зміна лідера нічого не дасть. Потрібно чистити всю систему", - підсумувала Снігир.

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Путін хворий - що відомо на цей день

Президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики виявили у нього рак крові, пише британське видання The Mirror з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ.

Екс-глава британської розвідки Крістофер Стіл, який раніше керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні, також вважає, що Путін дійсно серйозно хворий, однак поки незрозуміло, яка саме це хвороба.

На початку червня журналістам стало відомо, що Путіна готують до операції. Її планують провести в Національному медичному Дослідницькому центрі онкології ім. Блохіна, який розташований в Москві. За даними ЗМІ, у президента РФ діагностували рак підшлункової залози. Хвороба прогресує. Операція якщо і продовжить життя Путіна, то ненадовго. На думку джерел, мова йде максимум про 3-4 місяці.

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Автор: Єгор Бунін
Володимир Путін новини України війна Росії та України
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