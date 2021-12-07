Військова атака РФ на Україну і зупинка Північного потоку-2: Шольц зробив попередження Москві

Німеччина дуже серйозно стежить за ситуацією в Україні - Шольц / Reuters / Fabrizio Bensch

Безпека Європи базується і на принципі непорушності державних кордонів. Не можна допустити перегортання підручників історії та перекроювання кордонів. Можливе військове вторгнення Росії в Україну є неприйнятним сценарієм. Однак у Берліні наразі не можуть сказати, що у такій ситуації очікує на Північний потік-2. Про це заявив майбутній канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Як повідомляє Фокус, Німеччина виступає проти порушення територіальних кордонів держав і піддає критиці можливий сценарій військового вторгнення в Україну.

читайте такожУгода США і ФРН щодо ПП-2 провалилася: Газпром має намір повністю обрубати транзит газу через Україну"Безпека у Європі передбачає дотримання принципів. Серед них принцип непорушності кордонів. Ніхто не повинен перегортати підручники історії, щоб перекроювати межі. Це було б неприйнятною ситуацією, якби виникла загроза для України. Ось чому ми дуже чітко розуміємо це", - сказав Шольц.

Також він не пояснив, чи може ФРН зупинити проект Північний потік-2 у разі нової військової агресії Росії проти України.

"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією в Україні. Це дуже серйозна ситуація. Ми однозначно наполягаємо на непорушності кордонів", - підкреслив Олаф Шольц.

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Німеччина призупинила сертифікацію Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство ФРН ухвалило призупинку процедури сертифікації компанії-оператора Північного потоку-2.

Регулятор зафіксував невідповідність структури власності енергетичного проекту Північний потік-2 вимогам німецького законодавства.

Щоб процедура сертифікації була повністю виконана, Берлін вимагає від Nord Stream AG реєстрації на території Німеччини компанії, яка повинна стати власником німецької ділянки газопроводу.

Допоки Росія не виконає вимоги регулятора, сертифікацію Північного потоку-2 не відновлять.

У Нафтогазі заявили, що Москва під час процедури сертифікації ПП-2 вирішила перейти до "юридичних трюків". За словами глави НАК Юрія Вітренко, росіяни планують зареєструвати у Німеччині компанію, яка, мовляв, повинна стати оператором тільки німецької частини трубопроводу. Це порушення європейських норм, США повинні впровадити санкції проти нової компанії, яку створить Газпром.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що Москва виконає всі вимоги Берліна щодо ПП-2 і ставить перед собою завдання якнайшвидшого запуску газопроводу.

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