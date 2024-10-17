Окупантів можуть відправити в КНДР: Кремль поставили в незручне становище

Росія підписала документ, що зобов'язує її допомогти КНДР у випадку війни проти Південної Кореї.

https://glavred.net/world/okkupantov-mogut-otpravit-v-kndr-kreml-postavili-v-nelovkoe-polozhenie-10606043.html Посилання скопійоване

Росія допоможе КНДР у випадку розгортання війни проти Південної Кореї / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Країна-агресор Росія уклала договір із Північною Кореєю, що передбачає інтенсивну взаємодію у всіх сферах безпеки. Тобто, якщо КНДР розпочне війну проти Південної Кореї, РФ у випадку необхідності мала б надати союзниці допомогу, зокрема і у живій силі.

Кремлівському голосу, прес-секретарю російського диктатора Путіна Пєскову задали незручне питання щодо цього під час пресконференції. Журналісти уточнили, чи готова Росія на таку допомогу КНДР.

Пєсков відповів, що усі формулювання в договорі однозначні і не потребують додаткового уточнення. Що, ймовірно, означає готовність кремлівського диктатора відправити свої війська в КНДР при потребі.

відео дня

Адже Північна Корея вже почала виконувати зобов'язання в рамках цього договору. Ще на початку жовтня в КНДР заявили про підготовку своїх військових для відправки в Росію, а згодом у ЗМІ з'явилась інформація про нібито намір перекинути кілька тисяч корейських військовослужбовців на територію Курської області.

Північна Корея VS Південна Корея / Інфографіка: Главред

Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Залучення Росією військ КНДР

Нагадаємо, про те, що в Україні воюють солдати з Північної Кореї повідомляли аналітики ISW. За їхніми даними, частина з цих військових проходить підготовку в Росії для можливого подальшого розгортання разом із російськими військами.

Раніше також у ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці проінформували, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ формується "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР.

Про фактичне включення КНДР у війну в Україні заявляв і президент Володимир Зеленський. Глава держави посилався на докладні доповіді розвідок.

Інші новини про підтримку КНДР Росії:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред