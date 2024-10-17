Окупантів можуть відправити в КНДР: Кремль поставили в незручне становище

Країна-агресор Росія уклала договір із Північною Кореєю, що передбачає інтенсивну взаємодію у всіх сферах безпеки. Тобто, якщо КНДР розпочне війну проти Південної Кореї, РФ у випадку необхідності мала б надати союзниці допомогу, зокрема і у живій силі.
Кремлівському голосу, прес-секретарю російського диктатора Путіна Пєскову задали незручне питання щодо цього під час пресконференції. Журналісти уточнили, чи готова Росія на таку допомогу КНДР.
Пєсков відповів, що усі формулювання в договорі однозначні і не потребують додаткового уточнення. Що, ймовірно, означає готовність кремлівського диктатора відправити свої війська в КНДР при потребі.
Адже Північна Корея вже почала виконувати зобов'язання в рамках цього договору. Ще на початку жовтня в КНДР заявили про підготовку своїх військових для відправки в Росію, а згодом у ЗМІ з'явилась інформація про нібито намір перекинути кілька тисяч корейських військовослужбовців на територію Курської області.
Хто такий Дмитро Пєсков?
Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.
Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".
Залучення Росією військ КНДР
Нагадаємо, про те, що в Україні воюють солдати з Північної Кореї повідомляли аналітики ISW. За їхніми даними, частина з цих військових проходить підготовку в Росії для можливого подальшого розгортання разом із російськими військами.
Раніше також у ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці проінформували, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ формується "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР.
Про фактичне включення КНДР у війну в Україні заявляв і президент Володимир Зеленський. Глава держави посилався на докладні доповіді розвідок.
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