РФ формує північнокорейський батальйон: у ГУР дізналися місце перекидання – ЗМІ

Підрозділ формують на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ, розповіли джерела.

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КНДР може відправити війська на допомогу РФ / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, kctv

У військовій розвідці розкрили деталі ймовірної участі військ Північної Кореї в бойових діях проти українських сил.

На базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ формується "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР, пише LIGA.net із посиланням на джерело в ГУР.

Уточнюється, що кількість особового складу цього батальйону становить близько 3000 осіб. Наразі військові забезпечуються стрілецьким озброєнням і боєприпасами.

"Розвідники припускають, що батальйон може бути залучений до виконання бойових завдань поблизу Суджі та Курська", - додали журналісти.

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Участь військ КНДР у війні

Зі свого боку глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко уточнює, що РФ може почати використовувати військових із КНДР у Курській області.

"Росіяни можуть застосувати військових КНДР для початку в Курській області, але не виключається, що після російських полігонів кілька тисяч військових КНДР можуть опинитися на тимчасово-окупованих територіях України разом із бурятами", - додав він.

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Раніше експерт Тарас Чмут попередив про ризики перекидання військових із КНДР. Північна Корея володіє великим мобілізаційним ресурсом, попередив Тарас Чмут.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна Корея могла відправити до РФ своїх елітних військових. КНДР відправила до Росії своїх військових з елітного підрозділу, які займатимуться в РФ навчанням окупантів.

Як повідомлялося раніше, військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов оцінив договір про стратегічне партнерство, який підписали російський диктатор Володимир Путін та очільник Північної Кореї Кім Чен Ин, і пояснив, у чому його суть.

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