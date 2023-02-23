Окупант проміняв сім'ю на ідею Путіна: його поховали разом з 4-річною дочкою

Окупант вирішив, що важливіше подохнути, ніж зробити все можливе для порятунку дитини.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

У місті Болотному Новосибірської області 21 лютого пройшли похорони ліквідованого в Україні 26-річного Максима Березовського.

Він служив за контрактом у ЗС рф на посаді мех-вода БМП. Разом з ним, в цей же день поховали і його 4-х річну дочку, повідомив OSINT-експерт і розслідувач Іраклій Комахідзе .

Він зазначив, що Березовський воював в Україні з 24 лютого.

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"У першу відпустку повернувся додому з пораненнями, але лікарі швидко поставили його на ноги, і він відправився назад в Україну. Його дружина і дочка чекали в Югрі, у 4-річної дівчинки була пухлина головного мозку, її потрібно було терміново оперувати. Але татусь з матусею вирішили, що важливіше подохнути за ВВХ, ніж зробити все можливе для порятунку дитини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що на війні в Україні був ліквідований окупант-священик РПЦ. Він брав участь у бойових діях в Донецькій області. Прикомандирований від РПЦ / ФСБ ієромонах Воніфатій був ліквідований в селі Нікольському Волноваського району Донецької області.

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