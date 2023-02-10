ЗСУ ліквідували кухаря-кондитера з Алтаю, який приїхав в Україну на танку

Це не зовсім той кухар, якого б хотіли бачити в труні всі українці, зазначив розслідувач Іраклій Комахідзе.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

На війні в Україні ліквідували випускника Алейського технологічного технікуму, кухаря-кондитера Павла Михайлова.

Ліквідований окупант був не тільки кухарем, а й молодшим лейтенантом, повідомив OSINT-експерт і розслідувач Іраклій Комахідзе .

"Це не зовсім той кухар, якого б хотіли бачити в труні, але головне відкритий рахунок серед кухарів. Некролог, який публікує Алейський технікум, вкрай скупий на інформацію. Фото до некрологу (вірніше рукожопий фотошоп) вказує на те, що Михайлов був не тільки кухарем, а й молодшим лейтенантом - танкістом", - повідомив Комахідзе.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

Нагадаємо, на війні в Україні був ліквідований окупант-священик РПЦ. Він брав участь у бойових діях в Донецькій області.

Прикомандирований від РПЦ / ФСБ ієромонах Воніфатій був ліквідований в селі Нікольському Волноваського району Донецької області.

Також повідомлялося, що українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

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