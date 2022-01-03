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У США запропонували вдарити по режиму Путіна "небаченими" санкціями

3 січня 2022, 08:05

Адам Шифф вважає дуже високою ймовірність вторгнення РФ в Україну.

Росія, санкції
Проти Росії запропонували ввести нові санкції

Для запобігання вторгнення РФ в Україну проти Москви необхідно ввести нові потужні санкції, заявив голова Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф.

В ефірі каналу CBS він висловив побоювання, що ймовірність агресії РФ проти України дуже висока, повідомляє Тһе Guardian.

Разом з тим він вважає, що вторгнення може мати зворотний ефект для Москви, залучаючи більше країн до військового альянсу НАТО.

"Я думаю, що для того, щоб стримати те, що здається дуже ймовірним російським вторгненням в Україну, знову знадобляться величезні санкції проти Росії. І я вважаю, що наші союзники повинні бути переконані в цьому. Росія повинна зрозуміти, що ми в цьому єдині", – сказав Шифф.

Американський конгресмен також вважає високою ймовірність вторгнення РФ: "Боюся, що Путін дуже ймовірно вторгнеться (в Україну, - ред.)".

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"Я досі, чесно кажучи, не розумію повної мотивації, чому він зараз це робить, але він, безумовно, має намір до цього, якщо ми не зможемо переконати його в іншому. І я думаю, що ніщо інше, ніж рівень санкцій, якого Росія ніколи не бачила, не втримає його, і це саме те, що нам потрібно зробити з нашими союзниками", – додав Шифф.

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Раніше заступник держсекретаря Вікторія Нуланд заявила, що колективний Захід на чолі з США розглядає можливість повністю ізолювати РФ від світової фінансової системи у тому випадку, якщо Москва піде на нову військову операцію проти Києва. Такі заходи позначаться на роботі бізнесу і життя населення. Вашингтон розглядає всі варіанти впливу на Росію при сценарії її військової атаки проти України.

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