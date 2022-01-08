Зеленський закликав Сенат США підтримати закон санкціях щодо СП-2, проти якого виступив Держдеп

Зеленський закликав Сенат США підтримати санкції проти СП-2 / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський закликав Сенат США підтримати закон про санкції щодо російського газопроводу Північний потік-2.

Йдеться про законопроект, запропонований республіканцями на чолі з Тедом Крузом. Зазначимо, що Держдеп США несподівано виступив проти запровадження цих нових санкцій.

"Україна просить всіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон Про захист енергетичної безпеки Європи", - написав Зеленський у своєму Twitter.

Також президент опублікував посилання на картку законопроекту S. 3436 на сайті Конгресу США.

Реклама

Як повідомляв Главред, Державний департамент США стурбований запровадженням санкцій проти газопроводу Північний потоку-2 на рівні закону, який проштовхує сенатор-республіканець Тед Круз.

Як заявив спікер Держдепу Нед Прайс, цей документ може підірвати єдиний фронт заходів у відповідь на імовірну агресію Росії проти України.

"Наша стурбованість полягає в тому, що в разі ухвалення цей закон лише підірве єдність серед наших європейських союзників у вирішальний момент, коли нам необхідно виступити єдиним фронтом у відповідь на російські загрози Україні", — сказав він.

Сенат США повинен проголосувати за законопроект про санкції щодо газопроводу Північний потік-2 до 14 січня.

Документ передбачає набуття чинності санкцій впродовж 15 днів після остаточного затвердження закону. При цьому якщо президент відмовиться запроваджувати санкції, то, згідно з положеннями документа, це може зробити Конгрес.

Для ухвалення законопроекту, який вніс республіканець Тед Круз, потрібні 60 голосів, і, отже, підтримка щонайменше десяти демократів. У палаті засідають 100 сенаторів: 50 від Республіканської партії і 50 - від Демократичної.

У грудні Круз досяг домовленостей з демократами про те, що вони проголосують за санкції проти газопроводу СП-2, замість цього республіканці не блокуватимуть в Конгресі схвалення десятків кандидатур послів, призначених президентом Джо Байденом.

Читайте також: