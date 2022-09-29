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"Нічого, крім як брехати, не вміє": Гіркін раптово "пройшовся" по Симоньян

29 вересня 2022, 15:12

Терористу Ігорю Гіркіну припав не до душі опус пропагандистки.

Симоньян Гіркін
Гіркін раптово "пройшовся" по Симоньян / скрішот

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян виступила несподіваною заявою, яка здивувала навіть терориста Ігоря Гіркіна.

У своєму зверненні одна з рупорів Кремля закликала росіян зав'язувати з брехнею.

"Брехати треба закінчувати! Закінчувати брехати треба: на всіх рівнях, скрізь! Скрізь взагалі в нашій країні: в банках, в міністерствах, військкоматах, на заводах, в школах, в університетах, в медійних організаціях! Треба припиняти брехати! Брехня - вона когось може відмазати, комусь - продовжити термін служби, як гаджету якомусь, але брехня завжди веде до неправильних рішень", — сказала Симоньян.

Звернення пропагандистки з іронією прокоментував російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков).

"Судячи з похмурого виразу обличчя, Маргоша намагалася переконати саму себе... але якщо у неї вийде, то що ж буде робити тоді? Жити на накопичення? Вона ж більше нічого, крім як брехати, не вміє ... якщо тільки її буде утримувати (російський пропагандист, гей Антон Красовський - ред) Красовський", - написав Гіркін в Telegram.

Раніше відомий російський шоумен-опозиціонер Максим Галкін на своєму виступі в Юрмалі (Латвія) розповів зі сцени злий жарт про топову російську пропагандистку - Маргариту Симоньян.

Також ми повідомляли, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яку можна вважати одним з найголовніших "рупорів" Кремля, насправді постійно прагне до більшого через "травми бідності", яка тягнеться за нею ще з дитинства. Через це вона постійно готова виправдовувати війну і жорстокий геноцид українців, який влаштовує російський диктатор Володимир Путін.

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Автор: Сергій Кущ
Ігор Гиркин Маргарита Симонян
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